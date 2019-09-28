«Ростов» — «Динамо». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч РПЛ 28 сентября 2019 года

В одиннадцатом туре российской Премьер-лиги «Ростов» будет принимать «Динамо». Матч состоится 28 сентября на «Ростов Арене». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Ростов» — «Динамо».

«Ростов»

После 10 туров чемпионата России ростовчане с 20 баллами в активе занимают 3 строчку в турнирной таблице. Сейчас команда из одноименного города отстает от ЦСКА на 2 очка, а от «Зенита» на 3 пункта.

Проиграв впервые в сезоне «Уфе» (2:0), подопечные Валерия Карпина провели неплохую победную серию. 25 августа «сельмаши» одолели «Рубин» (2:1), затем взяли верх над «Локомотивом» в Москве (1:2).

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Во время матчей квалификации на Евро-2020 «Ростов» принял участие в товарищеской встрече со сборной Сирии, где легко расправился с оппонентами (3:0). А в матче 16 сентября в рамках РПЛ желто-синие оказались сильнее «Ахмата» (2:1).

Второе поражение в сезоне случилось в поединке с «Тамбовом», где гости уступили (2:1), а в 1/16 финала Кубка России «Ростов» без каких-либо трудностей прошел «Мордовию» (0:2).

«Динамо»

В десяти встречах в рамках Премьер-лиги столичный клуб сумел набрать 10 очков. На данный момент команда занимает 11 позицию в турнирной таблице с разницей мячей — 8:9.

Победив «Тамбов» 24 августа со счетом 0:2, московский коллектив больше никого не обыгрывал по сей день.

В 8 туре РПЛ подопечные Дмитрия Хохлова разошлись миром с «Крыльями Советов» (0:0), а в товарищеском матче с РФШ коллективы забили друг другу по голу (1:1).

Вернувшись в чемпионат после паузы на поединки сборных, «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» (0:0). А через неделю москвичи уступили «Сочи» (2:3).

В 1/16 финала Кубка России бело-голубые оказались слабее «Луча-Энергии» и вылетели из турнира (1:0).

Прогноз

На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,15, на ничью — 3,30, а на победу «Динамо» — 3,70.

Хозяевам матча нужны 3 очка, поэтому команда должна уверенно обыгрывать страдающее «Динамо». Наш прогноз — победа «Ростова» с форой -1 с коэффициентом 3,40. 0