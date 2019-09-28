«Крылья Советов» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 28 сентября 2019 года

В субботу, 28 сентября, «Крылья Советов» на своем поле примут «Тамбов» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Самаре, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Крылья Советов» — «Тамбов».

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» на данный момент находятся на самом дне турнирной таблицы российской Премьер-лиги, имея на своем счету 8 очков.

Подопечные Миодрага Божовича начали сезон с победы над ЦСКА (2:0), за которой последовали поражения от «Арсенала» (2:3), «Уфы» (1:2), «Локомотива» (1:2) и «Ростова» (0:1).

Серию неудач «Крылья» разбавили еще одной победой над «Уралом» (3:1), а затем уступили «Спартаку» (1:2) и «Краснодару» (2:4), а также разошлись миром с «Динамо» (0:0) и «Ахматом» (1:1).

Календарь и таблица РПЛ

Ранее на этой неделе самарская команда вылетела из Кубка России, потерпев поражение от «Торпедо» (0:2).

«Тамбов»

Футболисты «Тамбова» тоже набрали 8 очков и расположились на предпоследней строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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На старте сезона «волкам» достался непростой календарь, поэтому они проиграли «Зениту» (1:2) и «Локомотиву» (1:2), зато преподнесли сюрприз, выиграв у «Спартака» (2:0).

С начала августа и по середину сентября в «Тамбове» наметился явный кризис, результатом которого стали поражения от «Арсенала» (0:1), «Краснодара» (0:2), «Динамо» (0:2) и ЦСКА (0:2), а также ничьи с «Оренбургом» (2:2) и «Ахматом» (1:1).

Приятно порадовать своих болельщиков команда Александра Григоряна вновь смогла 21 сентября, победив «Ростов» (2:1).

А вот из Кубка России «Тамбов» бесславно вылетел, потерпев крупное поражение от «Томи» (0:4).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Крыльев Советов» — 1.90, победа «Тамбова» — 4.30, ничья — 3.40.

Честно говоря, предугадать победителя в этой паре довольно сложно. Одно можно сказать наверняка: нас ждет напряженная битва аутсайдеров.

Обе команды осознают важность данной встречи в плане борьбы за выживание. Таков вывод можно сделать хотя бы по их составам на последние матчи Кубка России, где играли преимущественно резервисты, тогда как основа целенаправленно готовится к РПЛ.

Так какую же ставку выбрать? Мы бы присмотрелись к «гости не проиграют» за 1.90. Да, «Крылья» смогут рассчитывать на поддержку трибун, но в последнее время болельщики им не особо помогали, так что нам кажется, что у команды Григоряна будут неплохие шансы зацепиться за очки.

Альтернативный вариант — «тотал голов меньше 2,5» за 1.70. В подобных матчах, как правило, больше борьбы, чем голов, поэтому зрелищность может пострадать. 0