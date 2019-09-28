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    Чего нам ждать от поединка в Дортмунде?

    «Боруссия» Д — «Вердер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Бундеслиги 28 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Боруссия» Д — «Вердер»
    Марко Ройс
    В шестом туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд будет принимать «Вердер». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 28 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Вердер».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Боруссия» Д

    По завершении 5 туров чемпионата Германии дортмундская команда занимает 3 строчку в таблице, отставая от «Баварии» на и балл, а также от «Лейпцига» на 3 пункта. Сейчас на счету «шмелей» имеется 10 очков.

    Впервые в новом сезоне Бундеслиги «Боруссия» Д потеряла очки в выездной встрече с «Унионом». Гости уступили берлинскому клубу (3:1).

    А во время паузы на квалификацию к Евро-2020 подопечные Люсьена Фавра провели товарищеский поединок против «Энерги», в котором переиграли соперников (0:5). А в следующем туре чемпионата желто-черные разгромили «Байер» (4:0).

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    В первом матче Лиги чемпионов «Боруссия» Д разошлась миром с «Барселоной» (0:0), а чуть позже в Бундеслиге потеряла очки в выездной встрече с «Айнтрахтом» (2:2).

    «Вердер»

    Сейчас бременский коллектив с 6 баллами занимает 10 позицию в турнирной таблице. За 5 матчей этот клуб пропустил 12 голов, что является одним из худших показателей обороны среди всех команд на данный момент.

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  • 14/09/2019

    • После разгрома «Дельменхорста» в 1/32 финала Кубка Германии (1:6) «Вердер» проиграл в двух встречах чемпионата, уступив «Фортуне» Дюссельдорф (1:3) и «Хоффенхайму» (3:2).

    А первые очки в Бундеслиге подопечные Флориана Кофельдта заработали в домашнем поединке против «Аугсбурга», взяв верх над соперником (3:2). После этого бременцы одолели «Унион» Берлин (1:2).

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    В пятом туре чемпионата «Вердер» на своем поле с крупным счетом проиграл «Лейпцигу» (0:3).

    Прогноз

    Победа дортмундской «Боруссии» в грядущем матче оценивается скромным коэффициентом 1,27, на ничью букмекеры дают — 6,80, а на победу «Вердера» — 9,90.

    После этого поединка команду Фавра будет ждать выездная игра в Лиге чемпионов. «Боруссии» Д нет смысла растрачивать силы, поэтому наш прогноз на матч — тотал меньше 4 с коэффициентом 1,65. 0

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