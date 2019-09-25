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    Будет ли битва равных команд в Томске результативной?

    «Томь» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Томь» — «Тамбов»
    Гиорги Шелия
    В 1/16 финала Кубка России «Томь» будет принимать «Тамбов». Матч состоится 25 сентября на стадионе «Труд». Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Томь» — «Тамбов».
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    Футбол. Россия. Кубок 25 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.02
  • 2
  • 2.85
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    «Томь»

    Подопечным Василия Баскакова уже посчастливилось поиграть в Кубке России в нынешнем сезоне. 3 сентября в рамках 1/32 финала томичи встретились с командой «Иртыш Омск» и завоевали победу (0:2).

    После этого зелено-белые провели три поединка в ФНЛ. Отправившись в Ярославль, «Томь» потерпела поражение от «Шинника» (2:1), а чуть позже на своем поле сибиряки разошлись миром со «Спартаком-2» (2:2).

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    В последнем на данный момент матче чемпионата коллектив Баскакова уступил «Торпедо» в гостях (2:1).

    После 14 туров в ФНЛ «Томь» имеет в своем 20 очков и с разницей голов 15:11 занимает 8 строчку в таблице.

    «Тамбов»

    После победы над «Спартаком» (2:0) в конце июля команда из Тамбова в основном теряла очки. 4 августа подопечные Александра Григоряна проиграли тульскому «Арсеналу» (0:1), затем они разошлись миром с «Оренбургом» (2:2).

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    • Спустя неделю «Тамбов» потерпел поражение от «Краснодара» (0:2). Потом на своем поле клуб не справился с московским «Динамо» (0:2).

    В последний день лета коллектив Григоряна сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), а 15 сентября на «Мордовия Арене» хозяева уступили ЦСКА (0:2), но в 10 туре РПЛ команда одолела «Ростов» (2:1).

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    Сейчас «Тамбов» с 8 очками занимает последнее место в таблице. В 10 встречах Премьер-лиги этот клуб забил 9 голов, пропустив при этом 15 мячей.

    Прогноз

    На победу «Томи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,65, на ничью — 3,00, а на победу «Тамбова» — 2,75.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,70. 0

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