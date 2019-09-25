«Наполи» — «Кальяри». Прогноз (к. 2.3) и ставки на матч чемпионата Италии 25 сентября 2019 года

«Наполи»
В текущем сезоне «Наполи» заработал девять очков в трех встречах чемпионата, с которыми расположился на третьей строчке в турнирной таблице.
Стартовали «Партенопейцы» в итальянском первенстве с выездной победы над «Фиорентиной» (4:3). Затем с таким же счетом они проиграли в Турине «Ювентусу», упустив ничью из-за автогола в самом конце встрече.
После этого «адзурри» обыграли на своей территории «Сампдорию» (2:0). А в первом туре ЛЧ они переиграли действующего обладателя трофея «Ливерпуль» с таким же результатом.
На прошлых выходных подопечные Карло Анчелотти разгромили на выезде «Лечче» (4:1).
«Кальяри»
В четырех поединках, которые команда провела в домашнем первенстве, красно-синие сумели заработать шесть очков. С разницей голов 7:5 они занимают девятое место в таблице.
Островитяне начали сезон с Кубка Италии, где в рамках 1/32 финала команда обыграла «Кьево» (2:1).
Ну а путь в Серии А для подопечных Роландо Марана стартовал с двух поражений кряду. Вначале «Кальяри» уступил «Брешии» (0:1), а затем не справился с натиском «Интера» (1:2).
Первую победу в Серии А команда завоевала на выезде, уверенно переиграв «Парму» (3:1), а в предыдущем туре снова победила — «Дженоа» (3:1).
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех гостей оценивается в 15,0, а ничья — в 7,0.
Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 2,3. 0