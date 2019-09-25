«Наполи» — «Кальяри». Прогноз (к. 2.3) и ставки на матч чемпионата Италии 25 сентября 2019 года

В пятом туре итальянской Серии А «Наполи» будет принимать «Кальяри». Игра пройдет на стадионе «Сан Паоло» 25 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «Кальяри».

«Наполи»

В текущем сезоне «Наполи» заработал девять очков в трех встречах чемпионата, с которыми расположился на третьей строчке в турнирной таблице.

Стартовали «Партенопейцы» в итальянском первенстве с выездной победы над «Фиорентиной» (4:3). Затем с таким же счетом они проиграли в Турине «Ювентусу», упустив ничью из-за автогола в самом конце встрече.

После этого «адзурри» обыграли на своей территории «Сампдорию» (2:0). А в первом туре ЛЧ они переиграли действующего обладателя трофея «Ливерпуль» с таким же результатом.

На прошлых выходных подопечные Карло Анчелотти разгромили на выезде «Лечче» (4:1).

«Кальяри»

В четырех поединках, которые команда провела в домашнем первенстве, красно-синие сумели заработать шесть очков. С разницей голов 7:5 они занимают девятое место в таблице.

Островитяне начали сезон с Кубка Италии, где в рамках 1/32 финала команда обыграла «Кьево» (2:1).

Ну а путь в Серии А для подопечных Роландо Марана стартовал с двух поражений кряду. Вначале «Кальяри» уступил «Брешии» (0:1), а затем не справился с натиском «Интера» (1:2).

Первую победу в Серии А команда завоевала на выезде, уверенно переиграв «Парму» (3:1), а в предыдущем туре снова победила — «Дженоа» (3:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех гостей оценивается в 15,0, а ничья — в 7,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 2,3. 0