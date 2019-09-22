«Севилья» — «Реал». Прогноз (к. 4.0) и ставки на матч чемпионата Испании 22 сентября 2019 года

В пятом туре чемпионата Испании «Севилья» будет принимать «Реал». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 22 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Реал».

«Севилья»

Команда Лопетеги сейчас является лидером испанской Примеры. За 4 тура чемпионата севильцы заработали 10 очков и заняли 1 позицию в таблице.

В первом матче в рамках Ла Лиги красно-белые отправились на выезд в Барселону. В гостях команда переиграла «Эспаньол» (0:2).

В следующем поединке «Севилья» с минимальным счетом победила «Гранаду» (0:1). А в домашней встрече 30 августа хозяева расписали мировую с «Сельтой» (1:1).

Затем, отправившись в гости к «Алавесу», коллектив Лопетеги взял верх на стадионе «Мендисорроса» (0:1). В предыдущей игре они разгромили на выезде «Карабах» (3:0) на старте Лиги Европы.

«Реал»

«Реал», который провалил прошлый сезон, пока продолжает выглядеть неубедительно и на старте нового чемпионата. В четырех матчах подопечные Зинедина Зидана уже дважды потеряли очки и пропускают в каждой игре.

«Реалу» удалось обыграть «Сельту» (3:1) и «Леванте» (3:2). Однако «сливочные» не смогли обыграть двух не самых грозных оппонентов — «Вильярреал» и «Вальядолид».

Набрав 8 очков, в турнирной таблице Ла Лиги «Реал» идет на третьей строчке.

Тем не менее, перед грядущим поединком королевский клуб потерпел разгромное поражение от ПСЖ (0:3) на выезде в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Прогноз

Букмекеры не отдают никому предпочтения в грядущей игре — коэффициент на победу каждой из команд равен 2,55, тогда ничья оценивается в 3,7.

Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 4,0. 0