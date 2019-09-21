«Вердер» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Германии 21 сентября 2019 года

«Вердер»
С двумя победами и двумя поражениями «музыканты» подходят к поединку с «РБ Лейпциг». Начали они чемпионат страны с двух поражений, уступив поочередно «Фортуне» (1:3) дома и «Хоффенхайму» (2:3) в гостях.
Затем «бело-зеленые» выиграли две встречи, одолев в двух последних турах сперва «Аугсбург» (3:2) на своем поле, а затем «Унион» (2:1) в Берлине.
С шесть очками подопечные Флориана Кофельдта разместились на десятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги.
«Вердер» по праву считается домашней командой. В прошлом чемпионате Германии бременцы в родных стенах проиграли только три раза, выиграли в восьми играх из 17.
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» в четырех турах чемпионата Германии заработал десять баллов, с которыми возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя на один пункт.
Начали «быки» немецкое первенство с трех викторий кряду, поочередно одолев «Унион» (4:0), «Боруссию М» (3:1) и «Айнтрахт» (2:1), а в последнем туре поделили очки с «Баварией» (1:1).
Календарь и таблица Бундеслиги
В середине недели коллектив Юлиана Нагельсманна взял старт в Лиге чемпионов, где в Лиссабоне обыграли «Бенфику» со счетом 2:1 при дубле Вернера.
В прошлом розыгрыше Бундеслиги «РБ Лейпциг» проиграл в пяти матчах из 17, выиграть смогли в девяти поединках.
В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. В Бремене «Вердер» выиграл — 2:1, в Лейпциге выиграли хозяева — 3:2.
Прогноз на «Вердер» — «РБ Лейпциг»
В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «РБ Лейпциг» — 1.80, победа «Вердера» — 4.35, ничья — 4.25.
После непростого матча в Лиге чемпионов «быки» навряд ли выдадут фееричный матч с большим количеством забитых мячей. Ставим на ТМ 3,5. 0