«Вердер» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Германии 21 сентября 2019 года

21 сентября в Бремене на «Везерштадион» местный «Вердер» примет «РБ Лейпциг» в пятом туре немецкой Бундеслиги. Игра начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Вердер» — «РБ Лейпциг».

«Вердер»

С двумя победами и двумя поражениями «музыканты» подходят к поединку с «РБ Лейпциг». Начали они чемпионат страны с двух поражений, уступив поочередно «Фортуне» (1:3) дома и «Хоффенхайму» (2:3) в гостях.

Затем «бело-зеленые» выиграли две встречи, одолев в двух последних турах сперва «Аугсбург» (3:2) на своем поле, а затем «Унион» (2:1) в Берлине.

С шесть очками подопечные Флориана Кофельдта разместились на десятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги.

«Вердер» по праву считается домашней командой. В прошлом чемпионате Германии бременцы в родных стенах проиграли только три раза, выиграли в восьми играх из 17.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» в четырех турах чемпионата Германии заработал десять баллов, с которыми возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя на один пункт.

Начали «быки» немецкое первенство с трех викторий кряду, поочередно одолев «Унион» (4:0), «Боруссию М» (3:1) и «Айнтрахт» (2:1), а в последнем туре поделили очки с «Баварией» (1:1).

Календарь и таблица Бундеслиги

В середине недели коллектив Юлиана Нагельсманна взял старт в Лиге чемпионов, где в Лиссабоне обыграли «Бенфику» со счетом 2:1 при дубле Вернера.

В прошлом розыгрыше Бундеслиги «РБ Лейпциг» проиграл в пяти матчах из 17, выиграть смогли в девяти поединках.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. В Бремене «Вердер» выиграл — 2:1, в Лейпциге выиграли хозяева — 3:2.

Прогноз на «Вердер» — «РБ Лейпциг»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «РБ Лейпциг» — 1.80, победа «Вердера» — 4.35, ничья — 4.25.

После непростого матча в Лиге чемпионов «быки» навряд ли выдадут фееричный матч с большим количеством забитых мячей. Ставим на ТМ 3,5. 0