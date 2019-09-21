«Торпедо» — «Томь». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч ФНЛ 21 сентября 2019 года

В субботу, 21 сентября, в матче 14-го тура розыгрыша первой российской лиги московское «Торпедо» на своем поле сыграет «Томью». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Томь».

«Торпедо»

«Автозаводцы» после 13 туров ФНЛ единолично возглавляют турнирную таблицу, набрав в этих поединках 34 очка, что на четыре больше, чем у вторых «Химок».

На данный момент у «Торпедо» рекордная 8-матчевая победная серия в играх чемпионата. Последний раз москвичи теряли очки в первенстве еще в конце июля, проиграв «Нижнему Новгороду» в гостях — 1:2.

В своих последних четырех матчах подопечные Игнашевича пропустили всего лишь один гол, который пришелся на игру последнего игрового дня против второй команды «Краснодара» — 2:1.

На своей арене в текущем розыгрыше первенства первой российской лиги «торпедовцы» выиграли в семи встречах из восьми при одном ничейном исходе.

«Томь»

«Томь» набрала в 13 поединках первого дивизиона 20 баллов, с которыми томичи идут на седьмой строке, отставая от зоны плей-офф на два очка.

«Сибиряки» не знают радости победы в чемпионате уже в четырех встречах кряду, дважды проиграв за этот период при двух ничейных результатах.

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В сентябрьских матчах «зелено-белые» добыли лишь один балл, заработанный в последнем туре, где они расписали мировую со «Спартаком-2» (2:2) дома, а также проиграли в Ярославле «Шиннику» — 1:2.

В пяти гостевых играх текущего розыгрыша ФНЛ «Томь» добыла две виктории, две ничьи и одно поражение, разница мячей — 6:4.

Прогноз на «Торпедо» — «Томь»

Прогнозируем, что «Томь» прервет победное шествие «Торпедо». Рекомендуем поставим на гостей с форой. 0