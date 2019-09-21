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    Победит ли «Ньюкасл» впервые в сезоне дома?

    «Ньюкасл» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч АПЛ 21 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Ньюкасл» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
    Футболисты «Ньюкасла»
    В шестом туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 21 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Ньюкасл»

    После 5 туров английской Премьер-лиги команда из города Ньюкасл-апон-Тайн находится в зоне вылета на 18 строчке в турнирной таблице. Сейчас в активе «сорок» 4 очка, добытых в 5 матчах.

    На старте сезона подопечные Стива Брюса минимально уступили «Арсеналу» (0:1). Чуть позже на выезде «Ньюкасл» проиграл «Норвичу» (3:1).

    Первую победу этот коллектив завоевал в Лондоне во встрече с «Тоттенхэмом» (0:1). А затем «горожане» вылетели из Кубка Лиги, уступив «Лестеру» в серии пенальти (1:1, 2:4).

    Все прогнозы на АПЛ

    В последний день лета «джорди» расписали мировую с «Уотфордом». А в поединке 14 сентября «Ньюкасл» опять потерпел поражение. Черно-белых без проблем переиграл «Ливерпуль» (3:1).

    «Брайтон»

    Сейчас на счету у клуба из Графства Восточный Суссекс имеется 5 очков, которые команда завоевала в 5 турах АПЛ. С разницей голов 5:8 Альбион располагается на 16 месте в таблице.

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    • На старте сезона «чайки» крупно обыграли «Уотфорд» на выезде (0:3), а неделей позже «Брайтон» не выявил сильнейшего в матче с «Вест Хэмом» (1:1).

    В третьем туре АПЛ команда впервые потерпела поражение, оказавшись слабее «Саутгемптона» (0:2). В 1/32 финала Кубка Лиги подопечные Грэма Поттера одолели «Бристоль Роверс» (1:2), после чего крупно уступили «Манчестеру Сити» (4:0).

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    В последнем на данный момент поединке в Премьер-лиге «Брайтон» сыграл вничью с «Бернли» (1:1).

    Прогноз

    Победа хозяев встречи оценивается коэффициентом 2,55, на ничью букмекеры дают — 3,20, а на победу «Брайтона» — 3,00.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 1 с коэффициентом 1,79. 0

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    «Ньюкасл» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч АПЛ 21 сентября 2019 года. Прогноз на «Ньюкасл» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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