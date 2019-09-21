ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мейсон Гринвуд«МЮ» мучался против «Астаны». Гринвуд — единственная надежда манкунианцев ЦСКА — «Лудогорец»Антирекорд в подарок для Марио. ЦСКА унизили в Болгарии «Краснодар»Обломали рога. «Быки» опозорились в Базеле
  • 08:46
    • Газзаев: Это провал и удар по имиджу российского футбола
  • 08:28
    • Хадсон-Одои подписал новый контракт с «Челси»
  • 08:15
    • Гончаренко: Молодым надо пройти через такие матчи
  • 23:51
    • ЦСКА крупно уступил «Лудогорцу» в Болгарии
  • 21:44
    • «Краснодар» разгромно проиграл «Базелю» в Швейцарии
  • 23:59
    • «Порту» одолел «Янг Бойз», «Глазго Рейнджерс» победил «Фейенорд»
  • 23:13
    • Тренерский штаб «Краснодара»: Очень плохое для нас начало
    Все новости спорта

    Кто выиграет миланское дерби?

    «Милан» — «Интер». Прогноз (к. 4.4) и ставки на матч чемпионата Италии 21 сентября 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Милан Прогнозы на Интер
    Прогноз на «Милан» — «Интер»
    Команда Конте лидирует в Серии А
    В четвертом туре итальянской Серии А «Милан» будет принимать «Интер». Игра пройдет на «Джузеппе Меацца» 21 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Милан» — «Интер».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 21 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.30
  • Играть!
    •

    «Милан»

    Подготовку к новому сезону миланский клуб начал с матчей в рамках Международного кубка чемпионов.

    «Россонери» проиграли «Баварии» (1:0), уступили с таким же счетом «Бенфике» (0:1), а во встрече с «МЮ» в этом турнире команда потерпела поражение в серии послематчевых пенальти (2:2; 5:4).

    После МКЧ подопечные Марко Джампаоло сыграли с «Фероникели», одолев косоваров (0:2), а перед стартом чемпионата расписали мировую с «Чезеной» (0:0).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru

    Серия А для «Милана» началась неудачно: на выезде команда проиграла «Удинезе» (0:1). Тем не менее, дома «россонери» победили «Брешию» 1:0.

    После еще одной победы — на этот раз в гостях над «Вероной» (1:0) — коллектив поднялся на седьмую строчку.

    «Интер»

    Подопечные Антонио Конте выиграли все три встречи в рамках Серии А. Благодаря этому в домашнем первенстве миланский коллектив является лидером турнирной таблицы.

    В трех поединках чемпионата «Интер» забил семь мячей, пропустив при этом всего один гол.

    В первом матче на «Джузеппе Меацца» «нерадзурри» уверенно справились с «Лечче», разгромив гостей (4:0). А 1 сентября команда столкнулась с сопротивлением «Кальяри», но в итоге вырвала победу (1:2).

    Затем черно-синие минимально переиграли «Удинезе» (1:0), и только осечка в домашнем поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии» (1:1) может омрачать настроение коллектива.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех хозяев оценивается в 3,3, а ничья — в 3,2.

    Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 4,4. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Уфа — Спартак
  • Сегодня в 17:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Шальке — Майнц
  • Сегодня в 21:30
    •  4.14
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Страсбур — Нант
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кальяри — Дженоа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Борнмут
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Завтра в 14:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Завтра в 14:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Завтра в 15:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Удинезе — Брешиа
  • Завтра в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бавария — Кельн
  • Завтра в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уотфорд
  • Завтра в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Эвертон — Шеффилд Юнайтед
  • Завтра в 17:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Торпедо — Томь
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ЦСКА — «Лудогорец»
  • Антирекорд в подарок для Марио. ЦСКА унизили в Болгарии
    • 02:20     «Зенит» — «Лион»
  • Хороший результат при не самой яркой игре. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионов
    • 02:07 18/09/2019     «Зенит» — «Арсенал»
  • Размялись перед Лионом. Дзюба и Дриусси исправили ошибки Азмуна
    • 02:15 14/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Милан» — «Интер». Прогноз (к. 4.4) и ставки на матч чемпионата Италии 21 сентября 2019 года . Прогноз на «Милан» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.40
    Тоже интересно
    Анхель Ди Мария Футбол Прекрасный вечер для Парижа. ПСЖ разгромил «Реал» без Неймара и МбаппеИгра команды Зидана пока вызывает больше вопросов, чем ответов Вчера в 13:580
  • 10:58
    • Хачанов: Очень хочется выиграть Кубок Дэвиса
  • 08:56
    • Дембеле вернулся к тренировкам
  • 22:30
    • «Ак Барс» в Казани обыграл «Нефтехимик»
    «Локомотив» Футбол Гроссмейстерская победа. «Локомотив» сделал заявку на плей-оффРеакция спортивных СМИ на победу «Локомотива» над «Байером» Вчера в 02:250
  • Экспресс дня

  • Начнет ли «Спартак» выход из кризиса?
  • 4.14
    •
  • 00:36
    • «Вулверхэмптон» проиграл дома «Браге», «Слован» вышел в лидеры группы K
  • 00:18
    • «Рома» и «Вольфсбергер» одержали крупные победы
  • 00:00
    • МЮ с трудом обыграл «Астану», «Партизан» и «Алкмар» устроили «перестрелку»
    Зинедин Зидан Футбол Кризис «Реала». Зидан вновь страдает в МадридеДоработает ли француз до конца текущего сезона? 18/09/2019 в 20:510
  • 22:18
    • ЦСКА переиграл «Адмирал»
  • 22:07
    • «Динамо» в Москве проиграло СКА
  • 21:51
    • Киевское «Динамо» вырвало победу у «Мальме», «Копенгаген» одолел «Лугано»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие