«Милан» — «Интер». Прогноз (к. 4.4) и ставки на матч чемпионата Италии 21 сентября 2019 года

В четвертом туре итальянской Серии А «Милан» будет принимать «Интер». Игра пройдет на «Джузеппе Меацца» 21 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Милан» — «Интер».

«Милан»

Подготовку к новому сезону миланский клуб начал с матчей в рамках Международного кубка чемпионов.

«Россонери» проиграли «Баварии» (1:0), уступили с таким же счетом «Бенфике» (0:1), а во встрече с «МЮ» в этом турнире команда потерпела поражение в серии послематчевых пенальти (2:2; 5:4).

После МКЧ подопечные Марко Джампаоло сыграли с «Фероникели», одолев косоваров (0:2), а перед стартом чемпионата расписали мировую с «Чезеной» (0:0).

Серия А для «Милана» началась неудачно: на выезде команда проиграла «Удинезе» (0:1). Тем не менее, дома «россонери» победили «Брешию» 1:0.

После еще одной победы — на этот раз в гостях над «Вероной» (1:0) — коллектив поднялся на седьмую строчку.

«Интер»

Подопечные Антонио Конте выиграли все три встречи в рамках Серии А. Благодаря этому в домашнем первенстве миланский коллектив является лидером турнирной таблицы.

В трех поединках чемпионата «Интер» забил семь мячей, пропустив при этом всего один гол.

В первом матче на «Джузеппе Меацца» «нерадзурри» уверенно справились с «Лечче», разгромив гостей (4:0). А 1 сентября команда столкнулась с сопротивлением «Кальяри», но в итоге вырвала победу (1:2).

Затем черно-синие минимально переиграли «Удинезе» (1:0), и только осечка в домашнем поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии» (1:1) может омрачать настроение коллектива.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех хозяев оценивается в 3,3, а ничья — в 3,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 4,4. 0