«Ювентус» — «Верона». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Италии 21 сентября 2019 года

В четвертом туре итальянской Серии А «Ювентус» будет принимать «Верону». Игра пройдет на «Альянц Стэдиум» 21 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Верона».

«Ювентус»

На сегодняшний день коллектив из Турина заработал семь очков и занимает третье место, отстав от лидера чемпионата «Интера» на два балла.

В стартовом матче в рамках домашнего первенства «Зебры» отправились в гости к «Парме». В той встрече подопечные Сарри минимально переиграли соперника (0:1).

Затем благодаря курьезному автоголу на 92 минуте туринцы одолели «Наполи» (4:3). А в поединке третьего тура во Флоренции «Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной» (0:0).

Мировой закончился и первый матч в групповом раунде Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:2) в гостях, хотя «Синьора» вела 2:0 до конца встречи.

«Верона»

«Вероне» дают шанс на выживание, но отсутствие инвестиций в команду и трудности, с которыми она сталкивалась во время предыдущего пребывания в Серии А, позволяют предположить, что у нее будут проблемы.

Первый официальный матч сезона клуб проиграл — «Кремонезе» (1:2) в Кубке Италии. А в первом туре элитного дивизиона сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).

Тем не менее, уже в 2-м туре коллектив победил «Лечче» (3:1) на выезде. В 3-м, правда, последовало домашнее поражение от «Милана» — 0:1.

Поэтому к грядущему поединку он подходит на 11-м месте с четырьмя очками.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,14, тогда как успех гостей оценивается в 21,0, а ничья — в 7,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито четыре или более голов за 2,25. 0