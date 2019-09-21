«Бавария» — «Кельн». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Бундеслиги 21 сентября 2019 года

В пятом туре немецкой Бундеслиги «Бавария» будет принимать «Кельн». Игра пройдет на «Альянц Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Кельн».

«Бавария»

Сейчас коллектив из Мюнхена находится на 4 месте в турнирной таблице. В 4 матчах Бундеслиги подопечные Нико Ковача уже успели несколько раз оступиться, из-за чего заработали 8 очков из 12 возможных.

В первом поединке чемпионата против «Герты» «Бавария» неожиданно потеряла баллы у себя дома. Берлинцы сумели увезти из Мюнхена ничейный результат, а сама встреча закончилась со счетом 2:2.

Спустя неделю красные крупно обыграли «Шальке-04». А в 3 туре Бундеслиги команда Нико Ковача катком прошлась по «Майнцу» (6:1).

Очередная потеря очков случилась в поединке против «Лейпцига». На выезде команда расписала мировую с соперником (1:1).

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Ну а в матче группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» легко справилась с «Црвеной Звездой» (3:0).

«Кельн»

После 4 туров красно-белые занимают 15 место в турнирной таблице с разницей мячей 4:7. Сейчас на счету «козлов» лишь 3 очка, заработанных в 4 матчах.

Начала свой официальный сезон команда с победы в Кубке Германии над «Вехеном». Дело в этой встрече дошло до серии послематчевых пенальти (3:3, 2:3).

Затем подопечные Ахима Байерлорцера дважды проиграли в чемпионате. Вначале «Кельн» уступил «Вольфсбургу» (2:1), а чуть позже потерпел поражение от «Боруссии» Д (1:3).

Впервые красно-белые заработали три очка в поединке с «Фрайбургом» (1:2). Но 14 сентября команда вновь потерпела поражение дома от «Боруссии» М (0:1).

Прогноз

На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают скромный коэффициент 1,13, на ничью — 9,90, а в успех гостей они не верят, оценивая такой исход — в 21,0.

Наш прогноз на матч — «Бавария» выиграет оба тайма с коэффициентом 1,91. 0