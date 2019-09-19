«Рейнджерс» — «Фейеноорд». Прогноз (к. 4.6) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

В четверг, 19 сентября, в первом туре группового этапа Лиги Европы квартета G шотландский «Рейнджерс» на своем поле примет нидерландский «Фейеноорд». Прогноз на «Рейнджерс» — «Фейеноорд».

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» начал свой путь в текущем розыгрыше Лиги Европы с самого первого раунда квалификации. Подопечные Стивена Джеррарда первые три раунда прошли без поражений и только с двумя ничьими.

Им удалось выбить из борьбы представителя Гибралтара «Сент-Джозефс» (4:0 и 6:0), люксембургский «Прогрес» (2:0 и 0:0) и датский «Мидтьюлланд» (4:2 и 3:1).

Затем в первой игре раунда плей-офф с «Легией» удалось добиться неоднозначного результата — 0:0. Тем не менее, в ответном поединке на своем поле «Синие» были сильнее — 1:0.

В своем национальном первенстве «Рейнджерс» занимает второе место после пяти туров, отставая от лидера «Селтика» на три очка.

«Фейеноорд»

Стартовал «Фейеноорд» с поединка в Эредивизи — победу добыть не удалось. В игре со «Спартой» клуб сыграл вничью 2:2. Более того, роттердамцы могли проиграть, но спаслись на последних секундах.

Напряженное начало сезона исправил матч в ЛЕ, где гости уверенно обыграли «Динамо» Тбилиси 4:0, причем голландский коллектив нанес в три раза больше ударов как в створ, так и в целом за всю игру.

Затем роттердамцы ездили в гости к «Херенвену» в рамках чемпионата и довольствовались ничьей — 1:1. Примечательно, что следующие два матча завершились с аналогичным результатом — против того же «Динамо» и «Утрехта».

После этого дружина Япа Стама выдала победную серию из четырех матчей с разницей мячей 10-2, которая до сих пор не закончилась.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех гостей оценивается в 3,2, а ничья — в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Рейнджерс» выиграет, и обе команды забьют за 4,6. 0