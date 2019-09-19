«Лудогорец» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

В четверг, 19 сентября болгарский «Лудогорец» примет на своем поле московский ЦСКА в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20. Матч в болгарском Разграде начнется в 22:00 мск. Прогноз на «Лудогорец» — ЦСКА.

«Лудогорец»

Чемпион Болгарии начал свой еврокубковый путь в квалификации Лиги чемпионов, сразу же вылетев в противостоянии с венгерским «Види» (1:2 в Венгрии и 2:3 на своём поле).

В квалификации Лиги Европы «Лудогорец» прошёл три раунда, выбил из розыгрыша сначала исландский «Валур» (1:1 в гостях и 4:0 дома), затем валлийский «Нью-Сейнтс» (5:0 дома и 4:0 в гостях).

Все прогнозы на Лигу Европы

В раунде плей-офф болгары не без труда прошли словенский «Марибор» — первый матч в Разграде завершился вничью 0:0, тогда как Словении соперники сыграли 2:2.

В последних матчах, в рамках чемпионата Болгарии «Лудогорец» на выезде победил «Ботев Враца» (1:0) и дома справился с «Этаром» (2:0).

После 9 туров чемпионата Болгарии «Лудогорец» лидирует с 21 очком, на балл опережая «Левски». Разница мячей 14-4, 6 голов забил румын Клаудиу Кешерю.

Клуб из Болгарии не знает поражений в 14 матчах кряду. В то же время в последних пяти матчах у «Лудогорца» всего пять голов и две победы.

ЦСКА

Август для армейцев начался с выездной победы над «Рубином» (1:0) в 4-м туре — гол забил Федор Чалов.

Затем ЦСКА на своем поле не справился с «Сочи» (0:0). На результате сказалось то, что травму получил Арнор Сигурдссон.

В главном столичном дерби со «Спартаком» армейцы потерпели гостевое поражение со счетом 1:2, затем на своем поле разгромили «Ахмат» (3:0).

В последних матчах ЦСКА дома победил тульский «Арсенал» (2:1) и на выезде справился с «Тамбовом» (2:0).

С 19 очками после 9 туров ЦСКА на 4-м месте в таблице РПЛ, на 1 балл отставая от трех лидирующих команд. Разница мячей 10-6, 3 гола забил Федор Чалов.

Календарь и таблица Лиги Европы

Под вопросом участие Звонимира Шарлии и Седрика Гогуа. Из-за травм не сыграют Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Дмитрий Ефремов и Арнор Сигурдссон.

Прогноз и ставки

На победу ЦСКА в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,85, на ничейный результат — 3,00, а на успех «Лудогорца» — 2,70.

Несмотря на преимущество армейцев в классе, ЦСКА подкосили травмы, а Чалов не в форме. Прогнозируем, что «Лудогорец» не проиграет на своем поле.

Вряд ли стоит ждать результативного матча — «Лудогорец» в последних встречах забивает немного, а ЦСКА лишился забивных игроков. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,50 и «Обе забьют — нет» за 1,70. 0