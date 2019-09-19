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    «Гент» и «Сент-Этьен» огорчат друг друга

    «Гент» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Гент Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Сент-Этьен
    Прогноз на «Гент» — «Сент-Этьен»
    Роман Яремчук
    В четверг, 19 сентября, бельгийский «Гент» в первом туре группового этапа Лиги Европы квартета I дома примет французский «Сент-Этьен». Начало встречи — в 22:00 по Москве. Прогноз на «Гент» — «Сент-Этьен».

    «Гент»

    Последний раз «Гент» выступал на групповом этапе еврокубков в сезоне-2016/17. Тогда команда заняла второе место в группе ЛЕ, а в плей-офф турнира она остановилась на стадии 1/8 финала.

    Этот розыгрыш второго по значимости евротурнира «буйволы» начали с квалификации. На втором этапе отбора они прошли румынский «Вииторул» — 6:3 и 1:2.

    Затем «сине-белые» выбили кипрский АЕК (3:0 и 1:1), а на последнем этапе квалификации они хорватскую «Риеку»: дома выиграли 2:1, а в гостях сыграли 1:1.

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    • В этом чемпионате Бельгии «Гент» после шести матчей набрал 13 очков и идет четвертым. На данный момент у команды 6-матчевая беспроигрышная серия, где она четыре встречи выиграла при двух ничьих.

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» участвовал в последний раз на групповом этапе в том же сезоне ЛЕ, но завершил выступление на более ранней стадии — в 1/16 финала.

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    В прошлом чемпионате Франции «зеленые» финишировали на четвертой строке, которая позволила клубу зразу начать играть с группового этапа.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В это сезоне 10-кратный чемпион Франции одержал только одну победу, обыграв на старте французского первенства «Дижон» (2:1) в гостях.

    После того матча «Сент-Этьен» не знает радости виктории уже в четырех играх кряду, дважды сыграв вничью при двух поражениях. В своей последней игре «зеленые» расписали мировую с «Тулузой» (2:2) дома. С пятью баллами после пяти встреч они идут 15-ми в Лиге 1.

    В 2014 году эти команды играли между собой в контрольном поединке. «Гент» тогда победил со счетом 2:0.

    Прогноз на «Гент» — «Сент-Этьен»

    Бельгийский коллектив на своем поле играет в целом неплохо, но зачастую пропускает. Думаем, что и в этой игре он обменяется результативными ударами со своим оппонентом. 0

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    «Гент» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года. Прогноз на «Гент» — «Сент-Этьен». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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