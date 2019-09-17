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    Станет ли для «Зенита» успешным визит во Францию?

    «Лион» — «Зенит». Прогноз (к. 1.75) и ставки на Лигу чемпионов 17 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Лион» — «Зенит»
    Артем Дзюба
    Во вторник, 17 сентября, «Лион» на своем поле примет «Зенит» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G, которая пройдет на «Стад де Люмьер», начнется в 19:55 по московскому времени. Прогноз на «Лион» — «Зенит».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 17 Сентября 2019 года
    Лион
    • Лион 19:55 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
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    «Лион»

    «Лион» пробился в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, заняв в прошлом сезоне третье место в чемпионате Франции, когда отстал только от «Пари Сен-Жермен» и «Лилля».

    В текущем сезоне Лиги 1 «ткачи» стартовали не так успешно, как рассчитывали: две победы, две ничьи и одно поражение.

    Подопечные Силвиньо обыграли «Монако» (3:0) и «Анже» (6:0), уступили «Монпелье» (0:1), а также разошлись миром с «Бордо» (1:1) и «Амьеном» (2:2).

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    После травм у «Лиона» восстанавливаются Джейсон Денайер и Фернандо Маркал.

    «Зенит»

    Петербургский «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом российской Премьер-лиги, финишировав с комфортным отрывом от «Локомотива» и «Краснодара».

    На старте нового сезона, в котором сыграно девять туров, «сине-бело-голубые» тоже находятся в лидирующей группе, набрав 20 очков.

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    • На счету команды Сергея Семака победы над «Тамбовом» (2:1), «Сочи» (2:0), «Оренбургом» (2:0), московским «Динамо» (2:0), «Спартаком» (1:0) и «Арсеналом» (3:1). Также питерцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Ахматом» (0:0), а единственное поражение потерпели от «Уфы» (0:1).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В лазарете «Зенита» находится нападающий Малком.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лиона» — 1.75, победа «Зенита» — 5.00, ничья — 3.90.

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    «Сине-бело-голубые» в сентябре неплохо проявили себя в РПЛ, тогда как «ткачи» у себя в национальном первенстве допустили слишком много ошибок за последнее время.

    Однако на Лигу чемпионов, как нам кажется, команда Силвиньо настроится должным образом, поэтому «Зениту» придется несладко. Наш прогноз — «победа хозяев».

    Также можно присмотреться к ставке «победа "Лиона" в один мяч или ничья» за 1.84. «Зенит» хоть и не выглядит фаворитом, но точно будет бороться и, возможно, если все сложится успешно, даже наберет очки. 0

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    «Лион» — «Зенит». Прогноз (к. 1.75) и ставки на Лигу чемпионов 17 сентября 2019 года. Прогноз на «Лион» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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