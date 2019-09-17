«Интер» — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года

«Интер»
Перед стартовым матчем группового этапа ЛЧ подопечные Антонио Конте выиграли три встречи в рамках Серии А. В домашнем первенстве миланский коллектив является лидером турнирной таблицы.
В трех поединках чемпионата «Интер» забил 7 мячей, пропустив при этом всего один гол.
В первом матче на «Джузеппе Меацца» «нерадзурри» уверенно справились с «Лечче», разгромив гостей (4:0). А 1 сентября команда столкнулась с сопротивлением «Кальяри», но в итоге вырвала победу (1:2).
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Затем черно-синие минимально переиграли «Удинезе» благодаря единственному голу новичка Сенси на 44 минуте (1:0).
«Славия» Прага
Еще летом коллективу из Чехии пришлось завоевать право выступать на главной еврокубковой арене.
В квалификационном раунде пражский клуб по сумме двух встреч (2:0) прошел «ЧФР Клуж» и присоединился к «Интеру», «Барселоне» и «Боруссии» Дортмунд в Группе F.
А в домашнем первенстве «Славия» приняла участие в 9 поединках и с 23 баллами в активе заняла первую строчку в турнирной таблице.
После выноса «ЧФР Клужа» из ЛЧ красно-белые провели три встречи. В выездном матче 1 сентября гости расписали мировую с клубом «Слезски» Опава (1:1). Затем в товарищеском поединке подопечные Йиндржиха Трпишовского обыграли «Хрудим» (5:3).
В последнем матче чемпионата «Славия» победила «Словацко» (3:0).
Прогноз
На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,39, на ничью — 4,70, а победа «Славии» оценивается — в 9,50.
Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Интера» больше 2 с коэффициентом 1,97. 0