«Боруссия» Д — «Байер». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Бундеслиги 14 сентября 2019 года

В четвертом туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд будет принимать «Байер». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 14 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Байер».

«Боруссия» Д

За три матча подопечные Люсьена Фавра заработали 6 очков. Команда из Дортмунда здорово проявляет себя в атаке. На счету «шмелей» на данный момент 9 забитых голов, но и пропустила «Боруссия» Д аж 5 мячей в 3 встречах.

Сезон в чемпионате Германии для желто-черных начался с яркой домашней победы над «Аугсбургом» (5:1). А следующий поединок дортмундцы провели в Кельне, переиграв одноименную команду (1:3).

Неожиданно «Боруссия» Дортмунд оступилась в третьем матче сезона. Отправившись в Берлин, гости проиграли новичку Бундеслиги «Униону» (3:1).

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В перерыве на отборочный турнир к Евро-2020 «шмели» провели товарищескую встречу с «Энерги», где резервным составом сумели разгромить оппонентов (0:5).

«Байер»

Сейчас коллектив из Леверкузена опережает ближайшего соперника на 1 пункт. С 7 очками в активе «фармацевты» закрепились в верхней части турнирной таблицы Бундеслиги.

Перед первым туром Бундеслиги команда Петера Боса провела матч в рамках 1/32 финала Кубка Германии, где без проблем выбила из плей-офф «Алеманию» (1:4).

Через неделю «Байер» в дебютной встрече чемпионата обыграл «Падерборн» (3:2), а в следующем поединке леверкузенцы одолели «Фортуну» Дюссельдорф (1:3).

В третьем туре на «Бай-Арене» хозяева принимали «Хоффенхайм». Тот матч завершился миром (0:0).

Прогноз

На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,80, на ничью — 4,10, а на победу «Байера» — 4,30.

Наш прогноз на матч — «Боруссия» Дортмунд не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,89. 0