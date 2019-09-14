«Барселона» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Примеры 14 сентября 2019 года

Интереснейший поединок ожидается на «Камп Ноу». Там каталонская «Барселона» примет «Валенсию». Матч состоится в рамках четвертого тура испанской Примеры. Событие намечено на 14 сентября. Начало в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Валенсия».

«Барселона»

У «Барселоны» сейчас непростой период. Команда выиграла лишь раз за три тура, что на нее очень не похоже. При этом подопечные Вальверде успели проиграть. В стартовом туре они уступили «Атлетику» 1:0.

После «блауграна» исправились, одолев «Бетис» со счетом 5:2, однако следом пошла ничья с «Осасуной» (2:2) и, соответственно, потеря двух важных пунктов. Сейчас «Барса» занимает 8 место и имеет 4 очка.

Календарь и таблица испанской Примеры

Очень важно знать, что в матче не примет участие Лионель Месси, который до сих пор залечивает повреждение. Суарес тоже имеет высокие шансы на то, чтобы не попасть в заявку из-за аналогичной проблемы.

В их отсутствие команду на себе тащил Гризманн. Француз забил дважды и один раз отдал голевой пас.

«Валенсия»

У «Валенсии» без проблем тоже не обошлось, поскольку на днях руководство клуба уволило главного тренера Марселино. Так что это может повлиять на игру команды.

Также можно отметить, что пока «бэтмены» не блещут результативностью — 3 гола в трех турах. Пропущено только два. Те же 4 набранных бала дают гостям возможность находиться на 10 позиции.

Начали «летучие мыши» с ничьи. Она была в противостоянии с «Реал Сосьедадом» (1:1). Первое поражение в сезоне «оранжевые» потерпели на выезде в матче с «Сельтой» (1:0). Только в прошлом туре коллектив одержал победу с результатом 2:0 над «Мальоркой».

Преимущество «Валенсии» в том, что главные действующие лица готовы к поединку. Однако без травм не обошлось. Речь идет о травмированном Карлосе Солере.

Прогноз

Коэффициенты объявлены следующие: 1.48 на победу первой, 7.10 на победу второй и 4.60 на ничью.

В прошлом году команды дважды играли вничью, если говорить о Примере. Однако в финале Кубка Короля в выигрышной позиции оказалась именно «Валенсия». В двух последних встречах забивалось больше двух голов.

«Барса» побеждала в 8 последних играх на своем поле. Но учитывая кадровые потери, такого исхода подопечным Вальверде добиться будет сложно.

Считаем, что «Валенсия» сможет остаться непобежденной в первом тайме, поскольку «Барсе» понадобиться время на то, чтобы вскрыть ее ворота. Так что «Х2 в 1 тайме» за 1.87. Тем более что, «блауграна» играли вничью в одном из таймов довольно часто. Это было в 5 из 7 домашних встреч. 0