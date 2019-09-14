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    Потери «Барсы» повлияют на результат

    «Барселона» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Примеры 14 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Барселона» — «Валенсия»
    Френки де Йонг
    Интереснейший поединок ожидается на «Камп Ноу». Там каталонская «Барселона» примет «Валенсию». Матч состоится в рамках четвертого тура испанской Примеры. Событие намечено на 14 сентября. Начало в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Валенсия».
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    Футбол. Испания. Примера 14 Сентября 2019 года
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    «Барселона»

    У «Барселоны» сейчас непростой период. Команда выиграла лишь раз за три тура, что на нее очень не похоже. При этом подопечные Вальверде успели проиграть. В стартовом туре они уступили «Атлетику» 1:0.

    После «блауграна» исправились, одолев «Бетис» со счетом 5:2, однако следом пошла ничья с «Осасуной» (2:2) и, соответственно, потеря двух важных пунктов. Сейчас «Барса» занимает 8 место и имеет 4 очка.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Очень важно знать, что в матче не примет участие Лионель Месси, который до сих пор залечивает повреждение. Суарес тоже имеет высокие шансы на то, чтобы не попасть в заявку из-за аналогичной проблемы.

    В их отсутствие команду на себе тащил Гризманн. Француз забил дважды и один раз отдал голевой пас.

    «Валенсия»

    У «Валенсии» без проблем тоже не обошлось, поскольку на днях руководство клуба уволило главного тренера Марселино. Так что это может повлиять на игру команды.

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    Также можно отметить, что пока «бэтмены» не блещут результативностью — 3 гола в трех турах. Пропущено только два. Те же 4 набранных бала дают гостям возможность находиться на 10 позиции.

    Начали «летучие мыши» с ничьи. Она была в противостоянии с «Реал Сосьедадом» (1:1). Первое поражение в сезоне «оранжевые» потерпели на выезде в матче с «Сельтой» (1:0). Только в прошлом туре коллектив одержал победу с результатом 2:0 над «Мальоркой».

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    • Преимущество «Валенсии» в том, что главные действующие лица готовы к поединку. Однако без травм не обошлось. Речь идет о травмированном Карлосе Солере.

    Прогноз

    Коэффициенты объявлены следующие: 1.48 на победу первой, 7.10 на победу второй и 4.60 на ничью.

    В прошлом году команды дважды играли вничью, если говорить о Примере. Однако в финале Кубка Короля в выигрышной позиции оказалась именно «Валенсия». В двух последних встречах забивалось больше двух голов.

    «Барса» побеждала в 8 последних играх на своем поле. Но учитывая кадровые потери, такого исхода подопечным Вальверде добиться будет сложно.

    Считаем, что «Валенсия» сможет остаться непобежденной в первом тайме, поскольку «Барсе» понадобиться время на то, чтобы вскрыть ее ворота. Так что «Х2 в 1 тайме» за 1.87. Тем более что, «блауграна» играли вничью в одном из таймов довольно часто. Это было в 5 из 7 домашних встреч. 0

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