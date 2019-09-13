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    «Дерби Каунти» — «Кардифф Сити». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч английского Чемпионшипа 13 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Дерби Каунти» — «Кардифф Сити»
    Джейден Богл
    «Дерби Каунти» будет принимать «Кардифф Сити» в седьмом туре Чемпионшипа. Игра пройдет на стадионе «Прайд Парк» 13 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Дерби Каунти» — «Кардифф Сити».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.90
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    «Дерби Каунти»

    В шести турах второго по силе дивизиона Англии «бараны» выиграли лишь один раз. С 6 очками в активе команда располагается на 19 месте в турнирной таблице.

    После победы над «Сканторпом Юнайтед» в рамках 1/64 финала Кубка Лиги коллектив из графства Дербишир больше не выигрывал.

    17 августа подопечные Филлипа Коку на выезде расписали мировую со «Сток Сити» (2:2), а в 4 туре Чемпионшипа клуб «Дерби Каунти» уступил «Бристолю Сити» (1:2).

    Затем была еще одна ничья во встрече с «Вест Бромвичем» (1:1). В 1/32 финала Кубка Лиги «бараны» получили три безответных гола и вылетели от «Ноттингема» (3:0).

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    В 6 туре регулярного сезона «Дерби Каунти» проиграл «Брентфорду» (3:0).

    «Кардифф Сити»

    Сейчас «лазурные птицы» довольствуются 13 строчкой в турнирной таблице с 8 баллами в активе. За 6 матчей команда забила 7 голов, а пропустила 9.

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    • Последний раз «Кардифф Сити» побеждал в четвертом туре Чемпионшипа. В домашней встрече хозяева обыграли «Хаддерсфилд» (2:1).

    А следующий матч завершился безголевой ничьей в Блэкберне против одноименного клуба (0:0).

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    В рамках 1/32 финала Кубка Лиги подопечные Нила Уорнока потерпели поражение от «Лутон Тауна» (0:3). А чуть позже «Кардифф» на своем поле расписал мировую с «Фулхэмом» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Дерби Каунти» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,48, на ничью — 3,45, а на победу «Кардифф Сити» — 2,80.

    Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,67. 0

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    «Дерби Каунти» — «Кардифф Сити». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч английского Чемпионшипа 13 сентября 2019 года. Прогноз на «Дерби Каунти» — «Кардифф Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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