«Дерби Каунти» — «Кардифф Сити». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч английского Чемпионшипа 13 сентября 2019 года

«Дерби Каунти» будет принимать «Кардифф Сити» в седьмом туре Чемпионшипа. Игра пройдет на стадионе «Прайд Парк» 13 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Дерби Каунти» — «Кардифф Сити».

«Дерби Каунти»

В шести турах второго по силе дивизиона Англии «бараны» выиграли лишь один раз. С 6 очками в активе команда располагается на 19 месте в турнирной таблице.

После победы над «Сканторпом Юнайтед» в рамках 1/64 финала Кубка Лиги коллектив из графства Дербишир больше не выигрывал.

17 августа подопечные Филлипа Коку на выезде расписали мировую со «Сток Сити» (2:2), а в 4 туре Чемпионшипа клуб «Дерби Каунти» уступил «Бристолю Сити» (1:2).

Затем была еще одна ничья во встрече с «Вест Бромвичем» (1:1). В 1/32 финала Кубка Лиги «бараны» получили три безответных гола и вылетели от «Ноттингема» (3:0).

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В 6 туре регулярного сезона «Дерби Каунти» проиграл «Брентфорду» (3:0).

«Кардифф Сити»

Сейчас «лазурные птицы» довольствуются 13 строчкой в турнирной таблице с 8 баллами в активе. За 6 матчей команда забила 7 голов, а пропустила 9.

Последний раз «Кардифф Сити» побеждал в четвертом туре Чемпионшипа. В домашней встрече хозяева обыграли «Хаддерсфилд» (2:1).

А следующий матч завершился безголевой ничьей в Блэкберне против одноименного клуба (0:0).

В рамках 1/32 финала Кубка Лиги подопечные Нила Уорнока потерпели поражение от «Лутон Тауна» (0:3). А чуть позже «Кардифф» на своем поле расписал мировую с «Фулхэмом» (1:1).

Прогноз

На победу «Дерби Каунти» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,48, на ничью — 3,45, а на победу «Кардифф Сити» — 2,80.

Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,67. 0