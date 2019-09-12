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    Возьмет ли «Нью-Йорк Сити» реванш у «Торонто» за разгром в Канаде?

    «Нью-Йорк Сити» — «Торонто». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч МЛС 12 сентября 2019 года

    MLS
    Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Торонто»
    Хесус Медина
    В очередном туре регулярного чемпионата МЛС, «Нью-Йорк Сити» на своем поле 12 сентября сыграет с «Торонто». Начало игры — 02:00 по мск. Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Торонто».

    «Нью-Йорк Сити»

    «Нью-Йорк Сити» — лидер Восточной конференции. В 28 поединках команда набрала 53 очка, что на два больше, чем у ее ближайшего преследователя.

    На данный момент у «горожан» 5-матчевая победная серия. Последний раз коллектив из Нью-Йорка терял очки месяц тому назад, проиграв на выезде 1:2 «Атланта Юнайтед».

    После чего дружина Доменека Торрена поочередно одолела «Цинциннати» (4:1) и «Ванкувер» (3:1) в гостях, а также «Коламбус» (1:0) «Нью-Йорк РБ» и «Нью Ингланд Революшин» (по 2:1) на своей территории.

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    • В 14 домашних встречах текущего розыгрыша МЛС «Нью-Йорк Сити» добыл девять викторий, четыре игры свел вничью и раз проиграл.

    «Торонто»

    «Торонто» расположился в этой же конференции на шестой позиции, заработав в 29 играх 41 балл, опережая зону не плей-офф на четыре пункта.

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    Канадский коллектив не знает горечи поражений в семи встречах круду с учетом всех турниров. Непосредственно в МЛС за этот период он дважды выиграл и три раза сыграл вничью.

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    Одолеть удалось «Монреаль» (2:1) дома и «Цинциннати» (5:1) на выезде. Мировые пришлись на гостевые поединки с «Коламбусом» (2:2) и «Нью Ингланд Революшин» (1:1), а также на домашнюю с «Орландо Сити» (1:1).

    14 выездных игр в этом розыгрыше МЛС принесли «Торонто» только четыре победы, столько же раз канадцы играли вничью и шесть матчей проиграли.

    В этом чемпионате «Торонто» на своем поле разгромил «Нью-Йорк Сити» со счетом 4:0. А в прошлом сезоне нью-йоркцы дважды победили — 2:1 и 3:2.

    Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Торонто»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу «Нью-Йорк Сити» предлагают — 2.15.

    На викторию «Торонто» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.85

    Прогнозируем, что «Нью-Йорк Сити», набравший превосходную форму, обыграет дома «Торонто», т.с. взяв реванш за разгромное поражение в Канаде в первом круге. 0

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    «Нью-Йорк Сити» — «Торонто». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч МЛС 12 сентября 2019 года. Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Торонто». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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