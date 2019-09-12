«Нью-Йорк Сити» — «Торонто». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч МЛС 12 сентября 2019 года

«Нью-Йорк Сити»
«Нью-Йорк Сити» — лидер Восточной конференции. В 28 поединках команда набрала 53 очка, что на два больше, чем у ее ближайшего преследователя.
На данный момент у «горожан» 5-матчевая победная серия. Последний раз коллектив из Нью-Йорка терял очки месяц тому назад, проиграв на выезде 1:2 «Атланта Юнайтед».
После чего дружина Доменека Торрена поочередно одолела «Цинциннати» (4:1) и «Ванкувер» (3:1) в гостях, а также «Коламбус» (1:0) «Нью-Йорк РБ» и «Нью Ингланд Революшин» (по 2:1) на своей территории.
В 14 домашних встречах текущего розыгрыша МЛС «Нью-Йорк Сити» добыл девять викторий, четыре игры свел вничью и раз проиграл.
«Торонто»
«Торонто» расположился в этой же конференции на шестой позиции, заработав в 29 играх 41 балл, опережая зону не плей-офф на четыре пункта.
Канадский коллектив не знает горечи поражений в семи встречах круду с учетом всех турниров. Непосредственно в МЛС за этот период он дважды выиграл и три раза сыграл вничью.
Одолеть удалось «Монреаль» (2:1) дома и «Цинциннати» (5:1) на выезде. Мировые пришлись на гостевые поединки с «Коламбусом» (2:2) и «Нью Ингланд Революшин» (1:1), а также на домашнюю с «Орландо Сити» (1:1).
14 выездных игр в этом розыгрыше МЛС принесли «Торонто» только четыре победы, столько же раз канадцы играли вничью и шесть матчей проиграли.
В этом чемпионате «Торонто» на своем поле разгромил «Нью-Йорк Сити» со счетом 4:0. А в прошлом сезоне нью-йоркцы дважды победили — 2:1 и 3:2.
Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Торонто»
В этом поединке букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу «Нью-Йорк Сити» предлагают — 2.15.
На викторию «Торонто» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.85
Прогнозируем, что «Нью-Йорк Сити», набравший превосходную форму, обыграет дома «Торонто», т.с. взяв реванш за разгромное поражение в Канаде в первом круге. 0