Черногория — Чехия. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 10 сентября 2019 года

В шестом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Черногория на стадионе «Под Горицом» будет принимать Чехию. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Черногория — Чехия.

Черногория

За 4 тура отборочного цикла эта команда смогла заработать лишь 2 балла и занять предпоследнюю строчку в таблице Группы А.

У подопечных Фарука Хаджибегича прослеживаются очень серьезные проблемы в обороне, отчего они и пропустили уже 10 голов.

Первый матч квалификации Черногория провела на выезде. Отправившись в Софию, она встретилась с Болгарией и на «Васил Левски» расписала мировую (1:1).

В домашней игре против англичан «храбрые соколы» потерпели сокрушительное поражение (1:5). Это был хороший вечер для Кина, Кейна, Баркли и Стерлинга.

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В третьем туре коллектив Хаджибегича не выявил сильнейшего в матче с Косово (1:1), а спустя несколько дней команда уступила Чехии (3:0). Товарищескую встречу против Венгрии 5 сентября Черногория выиграла (2:1).

Чехия

На сегодняшний день коллектив Ярослава Шилгавого провел 4 встречи в рамках квалификации. В них сборная забила 6 голов, а пропустила 8. Сейчас чехи занимают 3 строчку в таблице с 6 очками в активе.

Начала турнир «народная команда» крайне неудачно. На своем поле Чехия проиграла Англии (5:0). В товарищеской встрече в Праге против бразильцев подопечные Шилгавого также уступили (1:3).

Затем чехи дважды победили. Сперва Болгарию (2:1), а позже — Черногорию (3:0).

В пятом туре отборочного цикла Чехия неожиданно оказалась слабее Косово, хозяева встречи в Приштине обыграли соперников (2:1).

Прогноз

На победу Черногории в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,95, на ничью — 3,45, а на победу Чехии — 2,04.

Наш прогноз на матч — Чехия победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,57. 0