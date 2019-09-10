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    Португалия не испытает проблем в Литве

    Литва — Португалия. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч квалификации Евро-2020 10 сентября

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Португалии Прогнозы на Португалия
    Прогноз на Литва — Португалия
    Криштиану Роналду
    В рамках шестого тура отбора на Евро-2020 сборная Литвы примет сборную Португалии. Матч пройдет 10 сентября на «Стадионе ЛФФ» в Вильнюсе. Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Литва — Португалия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа B 10 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 37.00
  • X
  • 11.00
  • 2
  • 1.06
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    Сборная Литвы

    Безвыигрышная серия сборной Литвы к этому моменту насчитывает уже 13 матчей (в одиннадцати из них команда проиграла).

    В 2019 году в пяти матчах литовская сборная под руководством Валдаса Урбонаса дважды сумела сыграть вничью. Один из ничейных результатов пришелся на товарищеский матч против Азербайджана в марте (0:0).

    В отборе на Евро-2020 прибалтийцы сперва проиграли Люксембургу (1:2), затем уже дома сумели сыграть с люксембургской сборной вничью (1:1), после чего были разгромлены Сербией (1:4). Еще один разгром 7 сентября случился в матче против Украины — 0:3.

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    • В итоге у сборной Литвы пока только 1 набранное очко и последняя пятая позиция в турнирной таблице.

    Сборная Португалии

    Сборная Португалии в отборе на Евро-2020 пока провела только три матча. Португальцам пришлось прерываться на финальную часть Лиги наций и выиграть ее (3:1 в полуфинале против Швейцарии и 1:0 в финале с Нидерландами).

    Что касается квалификации Евро-2020, то здесь сборная Португалии в марте не смогла обыграть сборную Украины и довольствовалась только нулевой ничьей. Не удалось выиграть и во втором туре квалификации, сыграв 1:1 с Сербией.

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    Первую победу команде Фернанду Сантуша удалось добыть только в третьем матче отбора. Португальцы 7 сентября вновь встречались с сербами и на этот раз в результативном поединке выиграли со счетом 4:2.

    У Португалии в активе 5 очков после трех матчей и второе место в отборочной группе В. Вперед вырвалась только сборная Украины, которая провела уже пять игр и набрала 13 очков.

    Прогноз

    На победу Литвы букмекеры дают коэффициент 25,00, на ничью — 9,50, а на победу Португалии — 1,10.

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    Сборная Литвы заведомый аутсайдер, и шансов у команды в противостоянии с Португалией не наблюдается. Пиренейцы должны без проблем брать свое.

    Прогноз на матч — Португалия выиграет оба тайма с коэффициентом 1,87.

    Также можно поставить на победу Португалии и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,57. 0

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    Литва — Португалия. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч квалификации Евро-2020 10 сентября. Прогноз на Литва — Португалия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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