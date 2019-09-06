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    Продолжит ли Польша набирать очки в группе G?

    Словения — Польша. Прогноз (к. 2.33) и ставки на матч Евро-2020 6 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Словении Прогнозы на сборную Польши
    Прогноз на Словения — Польша
    Роберт Левандовски
    Лидер группы G отборочного цикла Евро-2020 сборная Польши поедет в гости к сборной Словении. Матч будет проходить в столице Любляне на стадионе «Стожице». Событие произойдет 6 сентября в 12:45 по московскому времени. Прогноз на Словения — Польша.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа G 06 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.25
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    Словения

    Словения смогла выиграть только один из 4 матчей на этом Евро. Хозяева дважды играли вничью. Здесь стоит указать матчи с Израилем (1:1) и Северной Македонией (1:1). После этого словенцы потерпели поражение 1:0 от Австрии.

    Первый успех команда отпраздновала после поединка с Латвией, в котором Fantije выиграли 0:5.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Примечательно, что победа над Латвией стала первой за 10 последних выступлений сборной. После Лиги наций руководство сменило тренера. На смену Игорю Бенедейчичу пришел Матьяж Кек. Но пока что особых успехов эта перестановка не принесла.

    Итого, словенцы на четвертой позиции. У них 5 набранных баллов. Они всего в двух пунктах от зоны плей-офф.

    Польша

    Поляки выиграли все четыре поединка, в которых они приняли участие на этом турнире. В итоге команда набрала 12 очков. Кроме того, гости не пропустили ни одного мяча, забив при этом 8 голов.

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    На данный момент беспроигрышная серия Польши составляет 5 матчей. Победная 4-матчевая серия началась с успеха в противостоянии с Австрией (0:1). Затем были такие результаты как 2:0 с Латвией, 0:1 с Северной Македонией и 4:0 с Израилем.

    У «белых орлов» есть два ярко выраженных бомбардира. Это Кшиштоф Пентек и Роберт Левандовски. У них по 3 и 2 гола соответственно.

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    • Второй сейчас отжигает в «Баварии». Он забивал в последних 4 играх команды. За этот период игрок нанес 8 результативных ударов.

    Прогноз

    3.50 и 2.33 — коэффициенты на победу. На ничью букмекеры поставили 3.10.

    Поляки продемонстрировали хорошие результаты. Кроме того, Левандовски находится в отличной форме. Так что все это в сумме может принести гостям дивиденды.

    Словения не выигрывала в 5 домашних матчах кряду. Поляки же одерживали победу в двух последних гостевых поединках. Предлагаем поставить на Польшу. Коэффициент, напомним, 2.33. 0

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    Словения — Польша. Прогноз (к. 2.33) и ставки на матч Евро-2020 6 сентября 2019 года. Прогноз на Словения — Польша. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.33
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