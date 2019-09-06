ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау ФеликсЧемпионский вид. «Атлетико» готов побороться за титул НеймарНеймар остался в ПСЖ. Кто выиграл, а кто проиграл? Погба пока что остается в «МЮ»Топ-7 неразрешенных трансферных вопросов лета
  • 07:56
    • Надаль обыграл Шварцмана в четвертьфинале US Open
  • 07:14
    • Форвард «Спартака» отметился хет-триком в матче за молодежную сборную Аргентины
  • 00:43
    • Глушаков: Друзья-агенты Карреры разрушили «Спартак» интригами
  • 22:42
    • Российские волейболистки проиграли Италии в четвертьфинале ЧЕ
  • 21:37
    • «Спартак» забросил 5 шайб «Локомотиву»
  • 19:32
    • СКА в овертайме дожал «Трактор»
  • 18:54
    • Летом ЦСКА пытался подписать Янника Боласье
    Все новости спорта

    Бельгийцы разнесут Сан-Марино уже в первом тайме

    Сан-Марино — Бельгия. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 6 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Бельгии
    Прогноз на Сан-Марино — Бельгия
    Ромелу Лукаку
    В пятом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Сан-Марино в Серравалле на «Олимпийском стадионе» будет принимать Бельгию. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Сан-Марино — Бельгия.

    Сан-Марино

    Разумеется, эта команда безнадежно располагается на последнем месте в турнирной таблице Группы I, проиграв все матчи квалификации. Серениссима ни разу никому не забила, а пропустила 20 голов в четырех встречах.

    В первой игре отборочного турнира подопечные Франко Варреллы на стадионе ГСП потерпели поражение от Кипра (0:5), затем у себя дома уступили Шотландцам (0:2).

  • От работы в банке до «Ювентуса». Как Сарри начинал свой путь в футболе
  • Экс-подопечный Сарри рассказывает о том, каким тренер был 15 лет назад
  • 30/08/2019

    • Отправившись в Россию, бело-голубые пропустили от команды Черчесова девять безответных мячей (9:0), а в четвертом туре со сборной Сан-Марино легко расправился Казахстан (4:0).

    Бельгия

    Несмотря на то что бельгийцы являются безоговорочными лидерами группы с 12 очками в активе, наставник команды Роберто Мартинес созвал основной состав, правда, пообещав «Реалу», что главной звездой и капитаном сборной Эденом Азаром он рисковать не будет.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Квалификация на Евро-2020 началась для «красных дьяволов» с домашней победы над сборной России (3:1).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    После этого Бельгия довольно скромно переиграла Кипр (0:2), а затем с одинаковым счетом одолела в Брюсселе Казахстан (3:0) и Шотландию (3:0).

    Прогноз

    На победу Сан-Марино в этой встрече букмекеры дают коэффициент 98,0, на ничью — 20,0, ну а на победу Бельгии букмекеры и вовсе ничего не предлагают.

    Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 2,5 с коэффициентом 1,72. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.55
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Сегодня в 15:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Армения — Италия
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Румыния — Испания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ирландия — Швейцария
  • Сегодня в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Лихтенштейн
  • Сегодня в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Норвегия — Мальта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Израиль — Македония
  • Сегодня в 21:45
    •  1.44
  • Прогноз на матч Гибралтар — Дания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Швеция
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Финляндия — Греция
  • Сегодня в 21:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Элина Свитолина — Серена Уильямс
  • Сегодня в 23:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Чили — Аргентина
  • Завтра в 05:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Словакия — Хорватия
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Брага»
  • Разгрузили календарь. «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
    • 01:59 30/08/2019     Антуан Гризманн
  • Гризманн и остальные. Кто порвал трансферный рынок
    • 20:55 03/09/2019     «Локомотив» — «Ростов»
  • Магия Шомуродова и подвиг Чернова подарили «Ростову» лидерство в РПЛ
    • 00:42 01/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Сан-Марино — Бельгия. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 6 сентября 2019 года. Прогноз на Сан-Марино — Бельгия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
    Тоже интересно
    Даниил Медведев Теннис Медведев победил Вавринку и американскую публикуСМИ — о победе Медведева над Вавринкой в четвертьфинале US Open Вчера в 11:450
  • 07:31
    • Андрееску вышла в полуфинал US Open
  • 08:57
    • Венгер намерен возглавить одну из сборных на ЧМ-2022
  • 08:44
    • «Монпелье» расторг контракт с экс-игроком «Ахмата»
    Антуан Гризманн Футбол Гризманн и остальные. Кто порвал трансферный рынокСамые громкие сделки минувшего лета 03/09/2019 в 20:550
  • Экспресс дня

  • Кто станет последними участниками полуфиналов US Open-2019?
  • 3.76
    •
  • 08:27
    • Ибрагимович — в команде недели в МЛС
  • 08:11
    • «Реал» объявил заявку на Лигу чемпионов
  • 07:45
    • Канчельскис: Не проиграем Шотландии — закрепимся на втором месте
    Неймар Футбол Закрытие трансферного окна. Лето 2019Онлайн последнего дня летней трансферной кампании 2019 года. РПЛ и другие турниры в последней попытке усилиться или заработать. И Неймар 03/09/2019 в 02:540
  • 18:20
    • Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
  • 18:13
    • Гончаренко прокомментировал жеребьевку Кубка России
  • 18:05
    • Дзюба признан лучшим игроком августа по версии болельщиков «Зенита»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие