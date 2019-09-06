Сан-Марино — Бельгия. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 6 сентября 2019 года

В пятом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Сан-Марино в Серравалле на «Олимпийском стадионе» будет принимать Бельгию. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Сан-Марино — Бельгия.

Сан-Марино

Разумеется, эта команда безнадежно располагается на последнем месте в турнирной таблице Группы I, проиграв все матчи квалификации. Серениссима ни разу никому не забила, а пропустила 20 голов в четырех встречах.

В первой игре отборочного турнира подопечные Франко Варреллы на стадионе ГСП потерпели поражение от Кипра (0:5), затем у себя дома уступили Шотландцам (0:2).

Отправившись в Россию, бело-голубые пропустили от команды Черчесова девять безответных мячей (9:0), а в четвертом туре со сборной Сан-Марино легко расправился Казахстан (4:0).

Бельгия

Несмотря на то что бельгийцы являются безоговорочными лидерами группы с 12 очками в активе, наставник команды Роберто Мартинес созвал основной состав, правда, пообещав «Реалу», что главной звездой и капитаном сборной Эденом Азаром он рисковать не будет.

Все прогнозы на Евро-2020

Квалификация на Евро-2020 началась для «красных дьяволов» с домашней победы над сборной России (3:1).

После этого Бельгия довольно скромно переиграла Кипр (0:2), а затем с одинаковым счетом одолела в Брюсселе Казахстан (3:0) и Шотландию (3:0).

Прогноз

На победу Сан-Марино в этой встрече букмекеры дают коэффициент 98,0, на ничью — 20,0, ну а на победу Бельгии букмекеры и вовсе ничего не предлагают.

Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 2,5 с коэффициентом 1,72. 0