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    Сможет ли Швейцария взломать ирландскую стену?

    Ирландия — Швейцария. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч квалификации Евро-2020 5 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Швейцарии Прогнозы на сборную Ирландии
    Прогноз на Ирландия — Швейцария
    Джердан Шакири
    В четверг, 5 сентября, сборная Ирландии будет принимать на своем поле команду Швейцарии в рамках пятого тура квалификации на чемпионат Европы-2020. Начало поединка — в 21:45 мск. Прогноз на Ирландия — Швейцария.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа D 05 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.60
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.15
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    Ирландия

    Ирландия является лидером группы D. У хозяев 10 очков на счету.

    «Парни в зеленом» одержали три победы при одной ничье. Команда стартовала с двух побед — на выезде над Гибралтаром и дома над Грузией. Оба раза — с одинаковым счетом 1:0.

    В третьем туре подопечные Мика Маккарти сумели увезти ничью от датчан (1:1), а затем вновь одолели «Гибралтар» (2:0) дома.

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    Таким образом, сборная очень удачно сыграла против аутсайдеров группы, выжав максимум, и выстоять в гостях у датчан. При этом в атаке у команды имеются проблемы — забивать много не получается.

    Швейцария

    Команда успешно выступила в Лиге наций, где пробилась в полуфинал, там уступила Португалии (1:3), а затем достойно сражалась с англичанами за третье место (0:0, 5:6 по пенальти).

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    Швейцарцы в отборе провели всего две игры еще в марте и набрали в них четыре очка, занимая третью строчку в группе D.

    Сначала удалось на выезде одолеть Грузию (2:0), после чего дома швейцарцы выдали феерический поединок с датчанами — 3:3.

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    • Прямо сейчас швейцарцы считаются главными претендентами на первое место в группе, но для этого надо добывать очки уже сейчас.

    В последний раз сборные Ирландии и Швейцарии играли между собой в 2016 году в рамках товарищеского матча и тогда ирландцы победили — 1:0.

    Прогноз

    На матч между Ирландией и Швейцарией букмекеры предлагают следующие коэффициенты: 3.80 на победу хозяев, 2.18 на успех гостей и 3.20 на ничью.

    У швейцарцев очень большой потенциал, а у ирландцев хватает проблем в атаке, но очень хороша защита. Хозяева однозначно будут играть вторым номером и надеяться на удачную контратаку, а игра будет закрытой. Предлагаем поставить на тотал матча меньше 2 голов за 1.85. 0

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    Ирландия — Швейцария. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч квалификации Евро-2020 5 сентября 2019 года. Прогноз на Ирландия — Швейцария. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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