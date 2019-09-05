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    Дания продолжит погоню за Ирландией

    Гибралтар — Дания. Прогноз (к. 1.44) и ставки на матч квалификации Евро-2020 5 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Дании
    Прогноз на Гибралтар — Дания
    Оге Харейде
    В четверг, 5 сентября, в поединке пятого тура квалификационного раунда Евро-2020 сборная Гибралтара на своем поле сыграет с командой Дании. Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Гибралтар — Дания.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа D 05 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Гибралтар

    В текущей квалификационной компании сборная Гибралтара еще не набрала ни одного балла и не забила ни одного гола. С такими показателями гибралтарцы занимают последнее место в группе Д.

    Начали этот отборочный турнир «красные» с минимального поражения от Ирландии на своей территории (0:1), затем был товорняк против Эстонии, в котором они проиграли с аналогичным результатом.

    В начале лета Гибралтар уступил Грузии (0:3) и Ирландии (0:2) в гостевых матчах отбора к предстоящему чемпионату Европы.

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    Дания

    Сборная Дании в текущем отборочном цикле провела три поединка, где набрала пять баллов, с которыми расположилась на втором месте в группе Д, с отставание в пять баллов от первой Ирландии при игре в запасе.

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    На старте квалификации «алая гвардия» сыграла на выезде со Швейцарией (3:3), проигрывая до 84-й минуты со счетом 0:3.

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    • Во второй игре отбора датчане поделил очки с ирландцами на своей территории (1:1), а потом одержали первую викторию, разгромив команду Грузии (5:1) дома.

    Дания не проигрывает уже девять встреч кряду, выиграв за этот период в четырех из них при пяти ничейных результатах.

    Прогноз на Гибралтар — Дания

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение гостям: победа сборной Дании — 1.02, победа сборной Гибралтара — 70.00, ничья — 22.00.

    Победа сборной Дании в этом матче не вызывает ни у кого сомнения. Но думаем, что дружины Оге Харейде особо не будет громить своего оппонента. Предлагаем поставить с форой + 4,5 на хозяев. 0

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    Гибралтар — Дания. Прогноз (к. 1.44) и ставки на матч квалификации Евро-2020 5 сентября 2019 года. Прогноз на Гибралтар — Дания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.44
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