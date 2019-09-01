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    Сдержит ли «Вильярреал» «Реал»?

    «Вильярреал» — «Реал». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч испанской Примеры 1 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Вильярреал» — «Реал»
    Карим Бензема исправно забивает в начале сезона
    В воскресенье, 1 сентября, «Вильярреал» будет принимать на своем поле «Реал» в рамках третьего тура испанской Примеры. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Реал».
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    Футбол. Испания. Примера 01 Сентября 2019 года
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    «Вильярреал»

    По итогам прошлого сезона «Вильярреал» также сумел сохранить прописку в элитном дивизионе. Команда финишировала на 15-й строчка аккурат над грядущим своим соперником с аналогичным количеством очков.

    В ходе предсезонной подготовки «Желтая Субмарина» сыграла семь товарищеских встреч. Ей удалось выиграть в шести из них и только в одной она потерпела поражение — от «Шальке» (1:3).

    Старт нового сезона в Ла Лиге выдался фееричным для подопечных Хави Кальехи, ведь они сыграли 4:4 дома с «Гранадой».

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    Во втором туре и вовсе не удалось набрать очки — коллектив уступил в рамках дерби «Леванте» (1:2) на выезде.

    «Реал»

    Мадридский «Реал» неплохо стартовал в новой кампании Примеры. Команда Зинедина Зидана уверенно обыграла на выезде «Сельту» со счетом 3:1.

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    Старт сезона выдался хорошим для «Сливочных», даже несмотря на неважную предсезонную подготовку, где им удалось выиграть лишь 3 из 4 матчей.

    Тем не менее, во втором туре королевский клуб неожиданно потерял очки в домашней игре против «Вальядолида» (1:1). При том, что хозяева сумели-таки пробить соперника и повести в счете 1:0 на 82-й минуте.

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    • При этом огорчать наставника «галактикос» также должны кадровые потери, из-за которых все летние новички пока не играют.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,8, а ничья — в 4,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 2,75. 0

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    «Вильярреал» — «Реал». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч испанской Примеры 1 сентября 2019 года. Прогноз на «Вильярреал» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.75
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