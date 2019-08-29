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    Выстоит ли «Партизан» в Норвегии?

    «Мольде» — «Партизан». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 29 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Мольде» — «Партизан»
    В первом матче «Партизан» выиграл дома 2:1
    В четверг, 29 августа, «Мольде» на своем поле примет «Партизан» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на «Акер Стадион», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Мольде» — «Партизан».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 29 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Мольде»

    До первой встречи этих команд «Мольде» оставался непобежденным в 12 из 14 последних выступлений. Хозяева уже давно начали новый сезон в чемпионате Норвегии.

    Не без нервов команде удалось дойти до плей-офф квалификации Лиги Европы, и довольно напряженным выдалось противостояние с «Арисом».

    Со счетом 3:0 подопечные Эрлинга Мо выиграли дома. На выезде удалось вырвать путевку в следующий раунд лишь в конце второго тайма. В первой же игре текущей стадии коллектив проиграл 1:2 в гостях.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    По итогам 19 туров национального первенства клуб занимает второе место и проигрывает лидеру «Бодо Глимту» два очка.

    «Партизан»

    Целых девять матчей провел «Партизан» в этом сезоне. Команда Саво Милошевича сумела выиграть семь из них и всего лишь раз потерпела поражение.

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    Стоит отметить, что белградцы катастрофически мало пропускают — всего 4 мяча в 8 встречах. За 4 поединка в чемпионате Сербии «черно-белые» одержали 3 победы и один раз сыграли вничью — «Инжия» 0:1, «Мачва» 4:0, «Напредак» 2:2 и «Рад» 3:0.

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    • В позапрошлом раунде сербы разобрались с «Коннах Куэй» (0:1 и 3:0). Затем коллектив встретился с «Ени Малатьяспором»: первый матч закончился для хозяев победой со счетом 3:1, а в гостях «Гробари» уступили 0:1.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,1, тогда как успех гостей оценивается в 3,5, а ничья — в 3,4.

    Рекомендуем ставить на то, что «Мольде» выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0

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    «Мольде» — «Партизан». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 29 августа 2019 года. Прогноз на «Мольде» — «Партизан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
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