«Мольде» — «Партизан». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 29 августа 2019 года

В четверг, 29 августа, «Мольде» на своем поле примет «Партизан» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на «Акер Стадион», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Мольде» — «Партизан».

«Мольде»

До первой встречи этих команд «Мольде» оставался непобежденным в 12 из 14 последних выступлений. Хозяева уже давно начали новый сезон в чемпионате Норвегии.

Не без нервов команде удалось дойти до плей-офф квалификации Лиги Европы, и довольно напряженным выдалось противостояние с «Арисом».

Со счетом 3:0 подопечные Эрлинга Мо выиграли дома. На выезде удалось вырвать путевку в следующий раунд лишь в конце второго тайма. В первой же игре текущей стадии коллектив проиграл 1:2 в гостях.

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По итогам 19 туров национального первенства клуб занимает второе место и проигрывает лидеру «Бодо Глимту» два очка.

«Партизан»

Целых девять матчей провел «Партизан» в этом сезоне. Команда Саво Милошевича сумела выиграть семь из них и всего лишь раз потерпела поражение.

Стоит отметить, что белградцы катастрофически мало пропускают — всего 4 мяча в 8 встречах. За 4 поединка в чемпионате Сербии «черно-белые» одержали 3 победы и один раз сыграли вничью — «Инжия» 0:1, «Мачва» 4:0, «Напредак» 2:2 и «Рад» 3:0.

В позапрошлом раунде сербы разобрались с «Коннах Куэй» (0:1 и 3:0). Затем коллектив встретился с «Ени Малатьяспором»: первый матч закончился для хозяев победой со счетом 3:1, а в гостях «Гробари» уступили 0:1.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,1, тогда как успех гостей оценивается в 3,5, а ничья — в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Мольде» выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0