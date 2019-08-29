«Хапоэль» Беер-Шева — «Фейеноорд». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 29 августа 2019 года

В четверг, 29 августа, «Хапоэль» Беер-Шева на своем поле примет «Фейеноорд» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на «Яков Тернер Тото», начнется в 20.30 по московскому времени. Прогноз на «Хапоэль» Беер-Шева — «Фейеноорд».

«Хапоэль» Б-Ш

Израильтяне стартовали в этом розыгрыше Лиги Европы с первого отборочного раунда, в котором им противостоял албанский клуб «Лячи».

Имея преимущество по ходу всей встречи, «Верблюды» смогли довольствоваться лишь результативной ничьей (1:1). В домашнем поединке «Хапоэль» также был на голову выше своего визави, но сумел забить лишь раз, выиграв 1:0 и по сумме двух встреч пробился в следующий раунд.

Во 2-м и 3-м раундах квалификации Лиги Европы клуб прошел казахстанский «Кайрат» и шведский «Норрчепинг» соответственно. А в первой игре нынешней дуэли уступил на выезде 0:3.

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К грядущей встрече команда подходит с трехматчевой безвыигрышной серией, где в двух случаях она уступила и в одном довольствовалась ничьей.

«Фейеноорд»

Подопечные Япа Стама провели шесть матчей в новом сезоне — после первого поединка с израильским клубом они получили неделю отдыха.

Стартовал «Фейеноорд» с поединка в Эредивизи — победу добыть не удалось. В игре со «Спартой» клуб сыграл вничью 2:2. Более того, роттердамцы могли проиграть, но спаслись на последних секундах.

Напряженное начало сезона исправил матч в ЛЕ, где гости уверенно обыграли «Динамо» Тбилиси 4:0, причем голландский коллектив нанес в три раза больше ударов как в створ, так и в целом за всю игру.

Затем роттердамцы ездили в гости к «Херенвену» в рамках чемпионата и довольствовались ничьей — 1:1. Примечательно, что следующие два матча завершились с аналогичным результатом — против того же «Динамо» и «Утрехта».

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,1, а ничья — в 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Фейеннорд» выиграет, и обе команды забьют за 3,8. 0