«Айнтрахт» — «Страсбург». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 29 августа 2019 года

В четверг, 29 августа, «Айнтрахт» на своем поле примет «Страсбург» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на «Коммерцбанк-Арена», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Айнтрахт» — «Страсбург».

«Айнтрахт»

Немецкий «Айнтрахт» включился в борьбу в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. По его итогам которого победил эстонскую «Флору» (2:1 и 2:1).

В третьем квалификационном раунде «орлы» не заметили должного сопротивления со стороны лихтенштейнского «Вадуца» (5:0 и 1:0).

В первом матче подопечные Ади Хюттера проиграли на выезде 0:1.

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В немецкой Бундеслиге «Айнтрахт» провел два матча, в первом из которых одержал победу над «Хоффенхаймом» (1:0). Во втором туре коллектив проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (1:2).

«Страсбург»

Футболисты «Страсбурга» также стартовали в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. В нем они прошли «Маккаби» из Хайфы (3:1 и 1:2).

Затем, в третьем квалификационном раунде, подопечные Тьерри Лоре дважды обыграли пловдивский «Локомотив» (1:0 и 1:0). Такое выступление и позволило им попасть в раунд плей-офф.

В новом сезоне французской Лиги 1 «Страсбург» успел дважды сыграть вничью — с «Мецем» (1:1) и «Реймсом» (0:0). В третьем туре команда и вовсе проиграла «Ренну» (0:2) дома.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех гостей оценивается в 11,0, а ничья — в 4,8.

Рекомендуем ставить на то, что «Айнтрахт» выиграет, и обе команды забьют за 3,4. 0