«Дюделанж» — «Арарат-Армения». Прогноз (к. 5.80) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 29 августа 2019 года

В четверг, 29 августа, «Дюделанж» на своем поле примет «Арарат-Армения» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на «Стад Жози Бартель», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Дюделанж» — «Арарат-Армения».

«Дюделанж»

«Дюделанж» начал свое выступление в Лиге чемпионов, и был выбит первым же соперником.

В противостоянии с мальтийской «Валлеттой» все решило правило гола на чужом поле. В Люксембурге был зафиксирован результат 2:2, а на Мальте команды сыграли 1:1, отправившие люксембуржцев в ЛЕ.

Во второй квалификации отбора Лиги Европы «львы» прошли македонскую «Шкендию». В гостях «Дюделанж» победил 2:1, а дома сыграл вничью — 1:1.

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Следующим соперником чемпиона Люксембурга стал эстонский клуб «Нымме Калью», который дружина Анри Босси дважды обыграла — 3:1 и 1:0.

В чемпионате Люксембурга «Дедюланж» провел только три игры. Но в отличии от своего противника, только раз победил при двух поражениях.

«Арарат-Армения»

Чемпион Армении также начал свою еврокампанию с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, где уступил дорогу в следующий этап чемпиону Швеции АИКу.

Во втором раунде отбора Лиги Европы ереванский коллектив дважды обыграл чемпиона Гибралтара «Линкольн Ред Импс»: 2:0 — дома и 2:1 — на выезде.

На предыдущей стадии отбора второго по значимости еврокубка «Арарат-Армения» преодолела барьер в лице грузинского чемпиона «Сабуртало». Дома армяне проиграли 1:2, но в Грузии взяли убедительный реванш — 2:0.

В первом матче текущей стадии команда выиграла 2:1 на своем поле.

На внутренней арене подопечные Вардана Минасяна на данный момент провели только три матча, в которых одержали победы.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех гостей оценивается в 3,2, а ничья — в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Арарат-Армения» выиграет, и обе команды забьют за 5,8. 0