«Дюделанж» — «Арарат-Армения». Прогноз (к. 5.80) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 29 августа 2019 года

«Дюделанж»
«Дюделанж» начал свое выступление в Лиге чемпионов, и был выбит первым же соперником.
В противостоянии с мальтийской «Валлеттой» все решило правило гола на чужом поле. В Люксембурге был зафиксирован результат 2:2, а на Мальте команды сыграли 1:1, отправившие люксембуржцев в ЛЕ.
Во второй квалификации отбора Лиги Европы «львы» прошли македонскую «Шкендию». В гостях «Дюделанж» победил 2:1, а дома сыграл вничью — 1:1.
Следующим соперником чемпиона Люксембурга стал эстонский клуб «Нымме Калью», который дружина Анри Босси дважды обыграла — 3:1 и 1:0.
В чемпионате Люксембурга «Дедюланж» провел только три игры. Но в отличии от своего противника, только раз победил при двух поражениях.
«Арарат-Армения»
Чемпион Армении также начал свою еврокампанию с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, где уступил дорогу в следующий этап чемпиону Швеции АИКу.
Во втором раунде отбора Лиги Европы ереванский коллектив дважды обыграл чемпиона Гибралтара «Линкольн Ред Импс»: 2:0 — дома и 2:1 — на выезде.
На предыдущей стадии отбора второго по значимости еврокубка «Арарат-Армения» преодолела барьер в лице грузинского чемпиона «Сабуртало». Дома армяне проиграли 1:2, но в Грузии взяли убедительный реванш — 2:0.
В первом матче текущей стадии команда выиграла 2:1 на своем поле.
На внутренней арене подопечные Вардана Минасяна на данный момент провели только три матча, в которых одержали победы.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех гостей оценивается в 3,2, а ничья — в 3,4.
Рекомендуем ставить на то, что «Арарат-Армения» выиграет, и обе команды забьют за 5,8. 0