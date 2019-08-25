ПСЖ — «Тулуза». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч французской Лиги 1 25 августа 2019 года

В воскресенье, 25 августа, ПСЖ будет принимать на своем поле «Тулузу» в рамках третьего тура французской Лиги 1. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Тулуза».

ПСЖ

В этом году Томасу Тухелю придется что-то сделать, чтобы исправить недочеты, которые проявились еще в том сезоне.

Парижане начали с победы в Суперкубке Франции со счетом 2:1, отомстив тому самому «Ренну», которому они проиграли в финале Кубка Франции.

Предсезонная подготовка ПСЖ выдалась не очень насыщенной. Клуб отыграл всего 4 поединка.

Хозяева выиграли у «Динамо» Дрезден 6:1, обыграли «Сидней» 3:0, однако неожиданно расписали мировую с «Нюрнбергом» (2:2) и уступили «Интеру» (5:6 по пенальти).

В стартовом туре Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» разгромил на своем поле «Ним» (3:0). Тем не менее, уже во 2-м туре тот же «Ренн» снова нанес поражение гранду — 1:2.

«Тулуза»

По итогам прошлого сезона «Тулуза» сумела избежать вылета в Лигу 2. Команда заняла 16-е место с 38 очками в активе, оторвавшись от зоны вылета на пять баллов.

По ходу предсезонной подготовки коллектив провел пять контрольных поединков. В двух из них он победил, в одном сыграл вничью и в двух проиграл.

Но старт нового сезона пока что получается неплохо. Так, в первом туре подопечные Алена Казановы разошлись вничью с «Брестом» (1:1) в гостях, после чего во 2-м туре победили дома «Дижон» (1:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,1, тогда как успех гостей оценивается в 21,0, а ничья — в 10,0.

Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,25. 0