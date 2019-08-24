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    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч АПЛ 24 августа 2019 года

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
    Команда Сульшера набрала четыре очка в первых 2-х турах
    В субботу, 24 августа, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в 17.00 мск состоится матч третьего тура английской Премьер-лиги. Местный «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас». Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Ман Юнайтед» Сульшера мощно стартовал, сразу же разбив «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Напомним, что «Дьяволы» добыли уверенную победу на своем поле со счетом 4:0.

    Это был первый официальный поединок манкунианцев в сезоне. Во втором туре они были близки к тому, чтобы победить и «Вулверхэмптон» (1:1) на выезде, но Поль Погба не реализовал пенальти.

    Календарь и таблица АПЛ

    До этого клуб неплохо выступил на турнире Международного кубка чемпионов, где занял третье место. В рамках него комнда одолела «Интер» со счетом 1:0, выиграла у «Тоттенхэма» 2:1 и переиграла «Милан» (2:2) в серии пенальти.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» в прошлом сезоне занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ, добыв 14 побед при семи ничьих и 17 поражениях.

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    На трансферном рынке долго ходили слухи о возможном подписании Федора Чалова из ЦСКА, но переход так и не состоялся.

    Зато удалось сохранить лидера Вильфрида Заа. При этом в «Манчестер Юнайтед» перешел один из лидеров защиты — Аарон Уан-Биссака.

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  • 20/08/2019

    • В стартовом туре «Орлы» сыграли дома вничью с «Эвертоном» (0:0). Победить не удалось и во втором матче АПЛ нового сезона, поскольку команда неожиданно проиграла новичку «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 10,0, а ничья — в 5,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Манчестер Юнайтед» выиграет, и обе команды забьют за 3,0. 0

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    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч АПЛ 24 августа 2019 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.00
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