«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч АПЛ 24 августа 2019 года

В субботу, 24 августа, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в 17.00 мск состоится матч третьего тура английской Премьер-лиги. Местный «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас». Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».

«Манчестер Юнайтед»

«Ман Юнайтед» Сульшера мощно стартовал, сразу же разбив «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Напомним, что «Дьяволы» добыли уверенную победу на своем поле со счетом 4:0.

Это был первый официальный поединок манкунианцев в сезоне. Во втором туре они были близки к тому, чтобы победить и «Вулверхэмптон» (1:1) на выезде, но Поль Погба не реализовал пенальти.

Календарь и таблица АПЛ

До этого клуб неплохо выступил на турнире Международного кубка чемпионов, где занял третье место. В рамках него комнда одолела «Интер» со счетом 1:0, выиграла у «Тоттенхэма» 2:1 и переиграла «Милан» (2:2) в серии пенальти.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» в прошлом сезоне занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ, добыв 14 побед при семи ничьих и 17 поражениях.

На трансферном рынке долго ходили слухи о возможном подписании Федора Чалова из ЦСКА, но переход так и не состоялся.

Зато удалось сохранить лидера Вильфрида Заа. При этом в «Манчестер Юнайтед» перешел один из лидеров защиты — Аарон Уан-Биссака.

В стартовом туре «Орлы» сыграли дома вничью с «Эвертоном» (0:0). Победить не удалось и во втором матче АПЛ нового сезона, поскольку команда неожиданно проиграла новичку «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 10,0, а ничья — в 5,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Манчестер Юнайтед» выиграет, и обе команды забьют за 3,0. 0