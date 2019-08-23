«Кельн» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч немецкой Бундеслиги 23 августа 2019 года

В пятницу, 23 августа, во втором туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде встретится с «Кельном». Начало матча — в 21:30 мск. Прогноз на «Кельн» — «Боруссия» Дортмунд.

«Кельн»

«Козлы» в прошлом сезоне выступали во второй Бундеслиге и сумели стать там чемпионами, оторвавшись от «Падерборна» на шесть пунктов. Команда любила атаковать и много забивала (84 мяча — лучший показатель в лиге), но в элите так играть ей вряд ли позволят.

В межсезонье клуб пополнил ряд исполнителей — защитник Себастьян Борнаув из «Андерлехта», хавбек Элье Скири из «Монпелье» и бек «Зволле» Кингсли Эхизибуэ.

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В последних товарищеских поединках перед стартом сезона подопечные Ахима Байерлорцера уступили «Вильярреалу» (1:3) и «Саутгемптону» (0:2). Далее была кубковая игра с «Вееном» и тяжелейшая победа в серии пенальти 3:2, которая стала следствием ничейного результата 3:3.

Далее был выезд к «Вольфсбургу» в первом туре и поражение со счетом 1:2. «Козлы» в целом смотрелись неплохо, но хозяева были острее в завершающей стадии.

«Боруссия» Д

Команда Люсьена Фавра плодотворно подготовилась к сезону — шесть товарищеских поединков и во всех были одержаны победы.

В том числе дортмундцы разобрались с победителем Лиги чемпионов «Ливерпулем» — 3:2.

В межсезонье клуб серьезно усилился, вернув Матса Хуммельса, выкупив Пако Алькасера у «Барселоны», а также подписав ряд талантливых игроков — Юлиана Брандта, Торгана Азара и Нико Шульца.

Новый сезон подопечные Фавра также начали очень удачно, одержав уже три подряд победы. Сначала в Суперкубке была бита «Бавария» (2:0), затем с аналогичным счетом — «Юрдинген» (2:0) в Кубке Германии.

В стартовом туре Бундеслиги дортмундцы дома уничтожили «Аугсбург» — 5:1. Дублем отличился Алькасе, а еще по голу на свой счет записали Санчо, Ройс и Брандт.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1.49, тогда как успех хозяев оценивается в 6.10, а ничья — в 5.00.

«Боруссия» сейчас находится на пике формы, у команды все получается на поле, что было проверено даже на самой «Баварии». «Кельн» еще «притирается» к элите и вряд ли способен остановить дортмундскую машину. Предлагаем поставить на победу «Боруссии» с форой -1,5 гола за 2.23. 0