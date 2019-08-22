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    Увезет ли БАТЭ победу из Казахстана?

    «Астана» — БАТЭ. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы 22 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на БАТЭ
    В четверг, 22 августа, в рамках матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, казахстанская «Астана» на своем поле примет борисовский БАТЭ. Начало поединка — в 17:00 мск. Прогноз на «Астана» — БАТЭ.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 22 Августа 2019 года
    Астана
    • Астана 17:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.30
  • 2
  • 4.70
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    «Астана»

    Чемпион Казахстана сразу прекратил борьбу в Лиге Чемпионов, проиграв на первом этапе квалификации румынскому «Клужу» — 1:0 дома и 1:3 в гостях.

    Переместившись в Лигу Европы клуб из города Нур-Султан расправился с «Санта-Коломой» из Андорры. Матч на Пиринеях закончился 0:0, а в Казахстане «Астана» победила со счетом 4:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В третьем отборочном раунде ЛЕ «Астана» разгромила мальтийскую «Валетту» (5:1 дома и 4:0 в гостях).

    Между этими встречами «Астана» победила в чемпионате Казахстана «Актобе» (3:2) на выезде, и с 44 очками после 22-х туров занимает 3-е место в турнирной таблице. Разница мячей 41-20.

    БАТЭ

    Борисовский клуб на старте квалификации Лиги чемпионов прошел польский Пяст, на своем поле сыграв вничью 1:1, а на выезде победив 2:1.

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    А вот в следующем раунде белорусы не справились с норвежским «Русенборгом», победив дома 2:1, но проиграв на выезде 0:2.

    В третьем раунде отбора Лиги Европы БАТЭ одолел боснийский клуб «Сараево», победив на выезде 2:1 и победив на своем поле 0:0.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Между этими матчами БАТЭ разгромил «Энергетик-БГУ» (4:1) в домашнем матче чемпионата Белоруссии, где с 40 очками после 16 туров борисовчане идут на 2-м месте. Разница мячей 32-7.

    Прогноз

    На победу «Астаны» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,85, на ничейный результат — 3,30, а на успех БАТЭ — 4,60.

    Обе команды лучше играют на своем поле, но прогнозируем, что борисовский клуб способен не проиграть в Нур-Султане.

    Вряд ли матч будет результативным, БАТЭ мало пропускает, не исключено что исход встречи решит один мяч или голов забито не будет. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,55 и «Обе забьют — нет» за 1,65. 0

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    «Астана» — БАТЭ. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы 22 августа 2019 года. Прогноз на «Астана» — БАТЭ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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