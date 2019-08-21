«Велес» — «Торпедо». Прогноз на матч Кубка России 21 августа 2019 года

21 августа в рамках 1/32 финала Кубка России состоится московское дерби между клубами «Велес» и «Торпедо». Команды сразятся на стадионе «Автомобилист». Начало матча в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Велес» — «Торпедо».

«Велес»

Команда является представителем Второго дивизиона западной группы, в турнирной таблице которой она занимает 8 место.

Сезон «Велес» начал с 3-матчевой безвыигрышной серии. В товарищеском поединке коллектив уступил «Волге» из Ульяновска 1:0, а затем сыграл вничью с владимирским «Торпедо» (1:1) и проиграл «Пскову-747» 2:0.

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После этого хозяева исправились и выиграли 4 поединка кряду. В 1/128 финала Кубка России клуб разобрался с «Родиной» (0:2). Затем был успешный матч в чемпионате Второго дивизиона, где москвичи выиграли у «Звезды» из Санкт-Петербурга со счетом 3:0.

После этого последовали еще две победы — 2:1 с «Красным» в Кубке России и 2:0 с «Луки-Энергия» в чемпионате.

«Торпедо»

«Торпедо» будет клубом с более высоким рангом. У этой команды богатая история, хотя на данный момент она выступает в ФНЛ.

В этом сезоне коллектив Сергея Игнашевича провел 9 матчей и все в рамках чемпионата. 7 побед, одна ничья и одно поражение — такая статистика у команды бывшего футболиста ЦСКА и сборной России.

Отметим, что «автозаводцы» выиграли 4 последних поединка — 2:1 с «Армавиром», 0:1 с «Лучом», 3:1 с «Авангардом» и «Текстильщиком».

В Кубке страны «черно-белые» еще не выступали. В прошлом сезоне «Торпедо» начал с победы в 1/32 финала над «Шинником» (2:0), однако в следующем раунде коллектив уступил московскому «Динамо» со счетом 0:1.

Прогноз

«Торпедо» явно сильнее. Клуб имеет больше опыта. В турнирной таблице ФНЛ он идет первым, при этом за 9 матчей у подопечных Игнашевича пропущено всего 7 мячей.

Однозначно гости могут рассчитывать на победу, при этом они постараются оставить свои ворота сухими. Прогноз — забьет только «Торпедо». 0