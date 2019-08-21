ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Самуэль ЖигоПобеда имени Жиго. Француз выиграл дерби для «Спартака» Миши БатшуайиТрансферный дайджест. 13 — 19 августа Артем ДзюбаРПЛ. «Спартак» победил ЦСКА, «Зенит» потерял очки дома, «Локо» победил в гостях у «Динамо»
  • 08:00
    • ЦСКА нацелился защитника «Севильи»
  • 23:55
    • «МЮ» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», Погба не забил пенальти
  • 23:30
    • Ничушкин стал игроком «Колорадо»
  • 22:00
    • Дубль Жиго принес «Спартаку» победу в дерби с ЦСКА
  • 21:51
    • Рибери согласился перейти в «Фиоренитну»
  • 18:21
    • Льоренте надеется на предложение от «Манчестер Юнайтед»
  • 17:49
    • Икарди не перейдет в «Монако»
    Все новости спорта

    Команды будут играть осторожно

    «Олимпиакос» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги чемпионов 21 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Олимпиакос Прогнозы на Краснодар
    Прогноз на «Олимпиакос» — «Краснодар»
    Вандерсон
    В финальной части квалификационной стадии Лиги чемпионов УЕФА состоится поединок между «Олимпиакосом» и «Краснодаром». Команды выступят в Греции на арене «Караискакис» в городе Пирей. Начало матча в 22:00 по мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Краснодар».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 21 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.07
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.60
  • Играть!
    •

    «Олимпиакос»

    Клуб является одним из главных претендентов на выход в групповой этап ЛЧ, если смотреть на оставшиеся команды. «Олимпиакос» довольно опасный соперник, который может преподнести сюрприз даже титулованным клубам.

    В новом сезоне хозяева провели четыре матча и все в рамках данного турнира. В итоге у подопечных Педро Мартинса одна ничья и три победы на счету. Более того, «красно-белые» не пропустили ни одного мяча во всех этих встречах.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В позапрошлом раунде «Олимпиакос» играл с «Викторией» Пльзень. Первый матч закончился вничью 0:0, а второй — победой хозяев со счетом 4:0. После этого на пути стал турецкий «Башакшехир» — 0:1 и 2:0.

    В игре не примет участие Фортунис — один из лучших бомбардиров команды. Также из-за травмы не попадут в заявку Пападопулос и Вукович.

    «Краснодар»

    «Краснодар» уже успел всех удивить. Футболисты Сергея Матвеева в прошлом раунде разобрались с «Порту», причем первую игру дома «быки» проиграли со счетом 0:1. На «Драгау» клуб забил 3 мяча в первой половине первого тайма и пропустил всего два во втором. Таким образом, «черно-зеленые» благодаря большему числу забитых на выезде мячей.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Это было первое противостояние «Краснодара» в Лиге чемпионов. В стане клуба считают, что после «Порту» «краснодарцам» боятся уже нечего.

    В чемпионате команда сыграла 6 поединков, выиграв 4 из них и в одном сыграв вничью. К примеру, два тура назад гости расписали мировую с «Зенитом» (1:1). Далее была победа над «Рубином» 1:0 и победа над «Тамбовом» 0:2.

  • Шапи-тайм. «Краснодар» сотворил чудо на «Драгау»
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Краснодара» над «Порту»
  • 14/08/2019

    • В лазарете Клаэссон. Он точно не сыграет. Есть шансы, что вернется Газинский, однако футболист много пропустил и не факт, что его выпустят вообще.

    Прогноз

    2.02 и 4.00 — так были распределены коэффициенты на победу команд. На ничью был установлен коэфф 3.25.

    «Краснодару» точно будет нелегко. «Олимпиакос» имеет хорошую оборону и подтверждением этого являются 4 матча «всухую».

    Можно ожидать аккуратного и закрытого футбола. Вряд ли кто-то будет рисковать с первых минут. Скорее всего, что в матче можно будет увидеть не более двух голов. Тотал меньше 2.5 предлагают за 1.60. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Шаньдун Лунэн
  • Сегодня в 14:35
    •  1.89
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Аякс
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЛАСК — Брюгге
  • Сегодня в 22:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Славия Прага
  • Сегодня в 22:00
    •  4.77
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Алания — Ротор
  • Завтра в 16:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Чарльтон Атлетик — Ноттингем Форест (к
  • Завтра в 21:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Лидс — Брентфорд
  • Завтра в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Русенборг
  • Завтра в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Црвена Звезда
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Николя Пепе
  • Трансферная лихорадка. Как топ-клубы АПЛ провели лето
    • 21:04 14/08/2019     «Боруссия» Дортмунд имеет хорошие шансы стать чемпионом Германии
  • Лучший шанс для «Дортмунда» со времен Клоппа
    • 04:08 15/08/2019     Братья Миранчуки принесли «Локомотиву» победу
  • Миранчуки выиграли дерби. Семин отпраздновал 600-й матч в чемпионатах России
    • 23:38 18/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Олимпиакос» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги чемпионов 21 августа 2019 года. Прогноз на «Олимпиакос» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Тоже интересно
    Лэмпарду нужно проявлять тактическую гибкость Футбол Лэмпард провалится в «Челси» без баланса в игреРеакция прессы на матч «Челси» — «Лестер» Вчера в 15:570
  • 08:14
    • Рибери близок к переходу в «Фиорентину»
  • 10:58
    • Сульшер: В первом тайме «МЮ» показал зрелое выступление
  • 10:43
    • Дрогба претендует на пост президента Федерации футбола Кот-д'Ивуара
    Игроки «Арсенала» Футбол АПЛ. Победы «Арсенала» и «Ливерпуля», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» расписали ничьюПодробности матчей 2-го тура английской Премьер-лиги 00:160
  • Экспресс дня

  • Кто станет ближе к групповому этапу ЛЧ?
  • 4.77
    •
  • 10:27
    • «Барселона» хочет арендовать Неймара с правом выкупа
  • 08:47
    • «Фиорентина» может подписать защитника «Зенита»
  • 08:31
    • Форвард «Барселоны» пропустит пять недель из-за травмы
    Братья Миранчуки принесли «Локомотиву» победу Футбол Миранчуки выиграли дерби. Семин отпраздновал 600-й матч в чемпионатах России«Железнодорожники» оказались сильнее «Динамо» в шестом туре РПЛ 18/08/2019 в 23:380
  • 17:18
    • ФИФА опубликовала список претендентов на премию Пушкаша
  • 00:58
    • Тиль: Раньше в таких матчах участия не принимал, чувства фантастические
  • 00:38
    • Понсе: Атмосфера на стадионе была похожа на южноамериканскую
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие