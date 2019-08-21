«Олимпиакос» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Лиги чемпионов 21 августа 2019 года

В финальной части квалификационной стадии Лиги чемпионов УЕФА состоится поединок между «Олимпиакосом» и «Краснодаром». Команды выступят в Греции на арене «Караискакис» в городе Пирей. Начало матча в 22:00 по мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Краснодар».

«Олимпиакос»

Клуб является одним из главных претендентов на выход в групповой этап ЛЧ, если смотреть на оставшиеся команды. «Олимпиакос» довольно опасный соперник, который может преподнести сюрприз даже титулованным клубам.

В новом сезоне хозяева провели четыре матча и все в рамках данного турнира. В итоге у подопечных Педро Мартинса одна ничья и три победы на счету. Более того, «красно-белые» не пропустили ни одного мяча во всех этих встречах.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В позапрошлом раунде «Олимпиакос» играл с «Викторией» Пльзень. Первый матч закончился вничью 0:0, а второй — победой хозяев со счетом 4:0. После этого на пути стал турецкий «Башакшехир» — 0:1 и 2:0.

В игре не примет участие Фортунис — один из лучших бомбардиров команды. Также из-за травмы не попадут в заявку Пападопулос и Вукович.

«Краснодар»

«Краснодар» уже успел всех удивить. Футболисты Сергея Матвеева в прошлом раунде разобрались с «Порту», причем первую игру дома «быки» проиграли со счетом 0:1. На «Драгау» клуб забил 3 мяча в первой половине первого тайма и пропустил всего два во втором. Таким образом, «черно-зеленые» благодаря большему числу забитых на выезде мячей.

Это было первое противостояние «Краснодара» в Лиге чемпионов. В стане клуба считают, что после «Порту» «краснодарцам» боятся уже нечего.

В чемпионате команда сыграла 6 поединков, выиграв 4 из них и в одном сыграв вничью. К примеру, два тура назад гости расписали мировую с «Зенитом» (1:1). Далее была победа над «Рубином» 1:0 и победа над «Тамбовом» 0:2.

В лазарете Клаэссон. Он точно не сыграет. Есть шансы, что вернется Газинский, однако футболист много пропустил и не факт, что его выпустят вообще.

Прогноз

2.02 и 4.00 — так были распределены коэффициенты на победу команд. На ничью был установлен коэфф 3.25.

«Краснодару» точно будет нелегко. «Олимпиакос» имеет хорошую оборону и подтверждением этого являются 4 матча «всухую».

Можно ожидать аккуратного и закрытого футбола. Вряд ли кто-то будет рисковать с первых минут. Скорее всего, что в матче можно будет увидеть не более двух голов. Тотал меньше 2.5 предлагают за 1.60. 0