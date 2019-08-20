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    «Темная лошадка» ЛАСК вновь выстрелит в Лиге чемпионов

    ЛАСК — «Брюгге». Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 20 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Базель
    Прогноз на ЛАСК — «Брюгге»
    ЛАСК в прошлом раунде прошел «Базель»
    Во вторник, 20 августа, австрийский ЛАСК будет принимать на своем поле бельгийский «Брюгге» в рамках первого поединка плей-офф Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на ЛАСК — «Брюгге».

    ЛАСК

    ЛАСК добыл серебряные награды в минувшем чемпионате Австрии, пропустив вперед себя только бессменного чемпиона последних лет «РБ Зальцбург».

    Команда из города Линц после 18-летнего перерыва смогла вернуться на евроарену только в минувшем сезоне, где в Лиге Европы прошла один раунд, но «споткнулась» на турецком «Бешикташе» (0:1, 2:1).

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    Перед новым еврокубковым стартом команда выиграла три матча на внутренней арене. Далее был выезд в Швейцарию к «Базелю» и довольно неожиданная победа со счетом 2:1. Свое превосходство подопечные Валерьена Исмаэля подтвердили и дома — 3:1.

    17 августа команда дома принимала «Ваттенс» в чемпионате Австрии и сумела добыть лишь ничью — 1:1. После четырех туров ЛАСК идет вторым с отставанием от «РБ Зальцбург» на два пункта.

    «Брюгге»

    «Брюгге» — вице-чемпион Бельгии, который в прошлом сезоне во внутреннем первенстве пропустил вперед только «Генк», у которого оказалось всего на два балла больше.

    «Черно-синие» также запомнились выступлениями в еврокубках. На групповом этапе Лиги чемпионов они не смогли на равных бороться с «Атлетико» и дортмундской «Боруссией».

    Зато команде удалось опередить «Монако» и попасть в Лигу Европы, где в 1/16 финале по сумме двух встреч бельгийцы проиграли «Ред Буллу» (2:1 и 0:4).

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    В новом сезоне чемпионата Бельгии «Брюгге» стартовал с побед над «Васланд-Бевереном» (3:1), «Сент-Трюйденом» (6:0) и «Остенде» (2:0), благодаря чему удерживает лидерство. Правда, в прошлом туре состоялась потеря очков против «Эйпена» (0:0).

    В Лиге Европы подопечные Филиппа Клемана, который только летом возглавил команду, встречались с киевским «Динамо» и сумели «уволить» главного тренера украинев Александра Хацкевича. В Бельгии хозяева победили со счетом 1:0, на в Киеве сумели спасти ничью 3:3 и пройти дальше.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «ЛАСКа» предлагают коэффициент 2.44. На ничью — 3.35, а на успех гостей — 2.90.

    Австрийцы против «Базеля» играли вторым номером и уверенно реализовали свои моменты. На этот раз ЛАСК вновь сразится с атакующим коллективом. «Брюгге» имеет в составе взрывных и перспективных вингеров, но в целом команда допускает много брака в передачах да и в целом не всегда выглядит убедительно. Предлагаем поставить на победу ЛАСКа с форой 0 за 1.75. 0

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    ЛАСК — «Брюгге». Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 20 августа 2019 года. Прогноз на ЛАСК — «Брюгге». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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