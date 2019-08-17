«Валенсия» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 17 августа 2019 года.

В рамках первого тура чемпионата Испании 17 августа на «Месталье» «Валенсия» будет принимать «Реал Сосьедад». Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Реал Сосьедад».

«Валенсия»

Прошлый сезон «Валенсия» завершила на четвертом месте в Ла Лиге, сумев завоевать путевку в Лигу чемпионов и опередив «Хетафе» лишь на два очка.

Летом подопечные Марселино провели ряд товарищеских матчей, в том числе против именитых соперников. «Валенсия» сумела обыграть «Сьон» (3:0), «Спортинг» (2:1) и «Байер» (2:1), проиграла «Монако» (0:1), «Брайтону» (1:2) и «Интеру» по пенальти (1:1 и 6:7).

В летнее межсезонье «Валенсия» провела солидную трансферную кампанию, в том числе выкупив контракт Дениса Черышева. Команду пополнили вратарь Яспер Силлессен, защитники Сальва Руис, Элиаким Мангаля, полузащитник Хасон, нападающие Ману Вальехо и Максимилиано Гомес. В аренду был взят защитник Хауме Коста.

Что касается потерь команды, то «Валенсию» покинули голкипер Нето, защитники Рубен Везу, Факундо Ронкалья, Аймен Абденнур, Джейсон Мурильо, форварды Симоне Дзадза, Сантьяго Мина и Начо Хиль. Плюс уйдет и форвард Родриго Морено.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» прошлый сезон завершил на девятом месте в чемпионате Испании, не сумев пробиться в еврокубки. От седьмого места, дающего право сыграть в квалификации Лиги Европы, команда отстала на три очка.

В летнее межсезонье подопечные Иманоля Альгуасиля активно готовились к сезону и провели восемь контрольных матчей. «Реал Сосьедад» выиграл у «Лагун Онака» (5:0), «Алавеса» (1:0) и «Осасуны» (2:0), в Англии сыграл вничью с «Ноттингем Форрест» (2:2) и «Миллуолом» (3:3), а уступил «Уотфорду» (1:2) и «Эйбару» (1:2).

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Состав «Сосьедада» летом усилили голкипер Алехандро Ремиро, защитник Мадобо Саньян, форвард Александр Исак из дортмундской «Боруссии» и хавбек Кристиан Португес из «Жироны». Плюс в аренду был взят полузащитник Мартин Эдегор.

Ушли из клуба защитник Тео Эрнандес, полузащитники Энеко Капилья и Эктор Морено, форварды Сандро Рамирес и Хуанми.

Прогноз

На победу «Валенсии» дается коэффициент 1,71, на ничью — 3,98, а на победу гостей — 5,35.

Стоит отметить, что в последних двух сезонах «Валенсия» не проигрывала «Сосьедаду» — три победы и одна ничья в последней встрече команд.

Наш прогноз на матч — победа «Валенсии» с коэффициентом 1,71.

Также можно поставить на индивидуальный тотал «Валенсии» больше 1,5 гола с коэффициентом 1,86. 0