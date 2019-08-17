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    Одержит ли «Брайтон» вторую победу подряд?

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 17 августа 2019 года

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    Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм»
    Льюис Данк
    В субботу, 17 августа, «Брайтон энд Хоув Альбион» на своем поле примет «Вест Хэм» в рамках второго тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Амэкс», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.80
  • Играть!
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    «Брайтон»

    «Брайтон энд Хоув Альбион» успешно начал нынешний сезон, одержав в первом туре гостевую победу над «Уотфордом» (3:0).

    «Чайки» ни в чем не уступали «шершням», лучше воспользовавшись своими моментами, так что заслуженно записали себе в актив три очка.

    В летних товарищеских матчах «Брайтон» проиграл только «Фулхэму» (1:2), обыграв при этом «Лиферинг» (5:2), «Кроули Таун» (1:0), «Бирмингем» (4:0) и «Валенсию» (2:1).

    Этим летом состав «чаек» пополнили вингер Леандро Троссар из «Генка» и центральный защитник Адам Уэбстер из «Бристоль Сити».

    Календарь и таблица АПЛ

    В лазарете «Брайтона» находятся Ив Биссума, Хосе Искердо и Эсекьель Скелотто.

    «Вест Хэм»

    Лондонский «Вест Хэм» в первом туре английской Премьер-лиги попал под каток, в роли которого выступил «Манчестер Сити» (0:5).

    «Молотобойцы» ничего не смогли противопоставить сопернику, пропустив пять голов, три из которых забил Рахим Стерлинг.

    В товарищеских матчах «Вест Хэм» обыграл «Альтах» (3:2), «Фулхэм» (1:0) и «Герту» (5:3), но проиграл «Манчестер Сити» (1:4), «Ньюкаслу» (0:1) и «Атлетику» (2:2, 2:4 — по пенальти).

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    Лондонцы в межсезонье усилили состав нападающими Себастьяном Алле и Альбианом Аети, полузащитником Пабло Форнальсом, а также защитником Гонсалу Кардозу. В то же время из команды ушли Марко Арнаутович, Эдимилсон Фернандеш и Лукас Перес.

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    После травм у «Вест Хэма» восстанавливаются Фелипе Андерсон, Марк Нобл и уже упомянутый Алле.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Брайтона» — 2.60, победа «Вест Хэма» — 2.90, ничья — 3.40.

    До старта сезона «молотобойцы» считались бы фаворитами, но сейчас многие факты говорят в пользу «чаек».

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    Подопечные Грэма Поттера отлично проявили себя в контрольных встречах, победив саму «Валенсию», ну и недооценивать выездной разгром «Уотфорда» тоже не стоит.

    Сложно сказать, выиграет ли «Брайтон» второй матч кряду в АПЛ, но что-то нам подсказывает, что он будет ближе к успеху. Наш прогноз — «победа хозяев с форой 0» за 1.85.

    Альтернативный вариант — «обе команды забьют» за 1.78. Атака «Брайтона» сейчас в порядке, да и «Вест Хэм» будет нацелен на чужие ворота после «засухи» в первом туре. 0

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    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 17 августа 2019 года. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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