«Шахтер» Солигорск — «Торино». Прогноз (к. 1.55) и ставки на квалификацию Лиги Европы 15 августа 2019 года

В ответном поединке 3-го отборочного раунда Лиги Европы солигорский «Шахтер» на своей территории сыграет с итальянским «Торино». Игра пройде в Белоруссии 15 августа и начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Торино».

«Шахтер» Солигорск

После поражения в Италии со счетом 0:5, «Шахтер» реабилитировался за разгром в чемпионате Белоруссии, обыграв «Неман» — 6:0.

В турнирной таблице белорусского первенства «горняки» идут на третьей позиции, имея на своем счету после 15 матчей 34 очка, уступая лидеру восемь баллов, но имеют две игры в запасе.

Все прогнозы на футбол

Поражение от итальянцев стало первым в этой Лиги Европы для солигорцев и первыми голами, которые они пропустили. Сперва они дважды обыграли мальтийский «Хайбернианс» (1:0), затем одолели датский «Эсбьерг» — 2:0 и 0:0.

«Торино»

«Торино» в новом сезоне провел четыре встречи, победив во всех из них. Начал с товарняка против «Про Патрии» со счетом 3:2.

Затем итальянский клуб не испытывает никакого сопротивления в официальных играх, где выиграл во всех трех поединках с разгромными результатами.

Сначала подопечные Вальтера Мадзарри разобрались с венгерским «Дебреценом», победив дважды — 3:0 дома и 4:1 на выезде, а затем добавили пять безответных мячей в ворота солигорского «Шахтера».

Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Торино»

Для «Торино» ответная игра превратилась в контрольную из-за крупной победы в Италии. Но так как класс футболистов итальянского клуба намного выше белорусских игроков, рекомендуем снова присмотреться к победе туринцев. 0