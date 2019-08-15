«Млада Болеслав» — «Стяуа». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 15 августа 2019 года

В четверг, 15 августа, чешская «Млада Болеслав» в ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы примет дома румынскую «Стяуа». Начало матча — 20:00 по Москве. Прогноз на «Млада Болеслав» — «Стяуа».

«Млада Болеслав»

Первый поединок этих команд, который прошел неделю тому назад в Румынии, завершился без забитых голов.

После еврокубкового поединка «Млада Болеслав» провела поединок чемпионата Чехии, обыграв в нем на своем поле пражскую «Спарту» (4:3).

Этой викторией «бело-синие» продлили свою беспроигрышную серию, состоящую на данный момент из пяти игр кряду, где они три раза выиграли и два матча свели вничью.

В это удачный период чешский коллектив во втором квалификационном раунде Лиги Европы прошел казахский «Ордабасы»: дома сыграл 1:1, в гостях победил 3:2.

Отметим, что два еврокубковых гола из четырех провел российский форвард Николай Комличенко, ставший с 28 мячами в прошедшем чемпионате Чехии лучшим бомбардиром.

«Стяуа»

«Стяуа» за неполный месяц провела уже 10 официальных матчей. Начали «звезды» очень даже неплохо, победив в четырех поединках при одной ничьей.

В этот период они дважды переиграли молдавский «Милсами» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы и выиграли первый матч у армянского «Алашкерата» (3:0).

Но затем последовала 5-матчевая беспроигрышная серия, где они четыре встречи проиграли, в одной из них дома уступили армянам в ответной игре (2:3).

Также проиграли три игры в чемпионате Румынии, в котором «сине-красные» после пяти туров с четырьмя очками идут только на десятой позиции.

Прогноз на «Млада Болеслав» — «Стяуа»

Комличенко и ко, как мы считаем, должны воспользоваться кризисом румынского коллектива. Ставим на победу «Млады Болеслав». 0