«Бней Иегуда» — «Нефтчи». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года

В четверг, 15 августа, в ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы израильский клуб «Бней Иегуда» примет азербайджанский «Нефтчи». Начало матча — в 20:00 по мск. Прогноз на «Бней Иегуда» — «Нефтчи».

«Бней Иегуда»

Сыграв вничью в первом поединке этих команд в Азербайджане со счетом 2:2, «Бней Иегуда» т.о. прервала свою 4-матчевую проигрышную серию, но продлила безвыигрышную — до пяти.

Израильский коллектив вел в Баку 2:0, но не смог удержать победный результат, пропустив второй гол уже в компенсированное время к матчу.

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«Золотые львы» за последние десять лет брали участие только в четырех еврокомпаниях, но более одного раунда они никогда не проходили.

Последний раз клуб из юга Тель-Авива играл в еврокубках в сезоне 2017/18. И тогда в розыгрыше Лиги Европы он сперва прошел словацкий «Тренчин» (2:0 и 1:1), но затем был выбит российским «Зенитом» (0:2 и 1:0).

«Нефтчи»

«Нефтяники» ничьей в первом поединке этих команд (2:2), прервали свое победное шествие, которое на тот момент состояло из пяти матчей.

Четыре из них пришлись на квалификацию Лиги Европы, где «Нефтчи» сперва в двух встречах разгромил молдавскую «Сперанцу» (6:0 и 3:0).

А в следующем раунде азербайджанцы испортили еврокубковый дебют тульскому «Арсеналу», дважды обыграв россиян: 1:0 — в гостях и 3:0 — дома.

Прогноз на «Бней Иегуда» — «Нефтчи» — «Нефтчи»

Израильтяне в Азербайджане вполне могли рассчитывать на победу в первом матче, но пропустили в самом конце. Теперь, как мы считаем, «Бней Иегуда» не допустит осечки и добудет нужный результат. 0