ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Шапи-тайм. «Краснодар» сотворил чудо на «Драгау» Пеп ГвардиолаСекрет успеха Гвардиолы. «Манчестер Сити» грамотно использует ротацию Футболисты «Ростова»Шомуродов снова на высоте. «Ростов» метит на самые высокие позиции
  • 07:00
    • Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов
  • 23:54
    • «Краснодар» прошел «Порту» в Лиге чемпионов
  • 23:23
    • «Матч ТВ» объяснил причины срыва трансляции «Порту» — «Краснодар»
  • 00:25
    • Сулейманов: Привет всем, кто говорил, что «Порту» является приговором для нас
  • 00:09
    • ЧФР выбил «Селтик» из Лиги чемпионов
  • 23:27
    • «Аякс» обыграл ПАОК и вышел в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов
  • 22:30
    • «Брюгге» выбил киевское «Динамо» из Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Бней Иегуда» закончит еврокомпанию «Нефтчи»?

    «Бней Иегуда» — «Нефтчи». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Бней Иегуда» — «Нефтчи»
    Футболисты «Нефтчи»
    В четверг, 15 августа, в ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы израильский клуб «Бней Иегуда» примет азербайджанский «Нефтчи». Начало матча — в 20:00 по мск. Прогноз на «Бней Иегуда» — «Нефтчи».

    «Бней Иегуда»

    Сыграв вничью в первом поединке этих команд в Азербайджане со счетом 2:2, «Бней Иегуда» т.о. прервала свою 4-матчевую проигрышную серию, но продлила безвыигрышную — до пяти.

    Израильский коллектив вел в Баку 2:0, но не смог удержать победный результат, пропустив второй гол уже в компенсированное время к матчу.

    Все прогнозы на футбол

    «Золотые львы» за последние десять лет брали участие только в четырех еврокомпаниях, но более одного раунда они никогда не проходили.

  • «МЮ» разгромил «Челси». Пять главных выводов
  • Манкунианцы нанесли «синим» крупное поражение на старте АПЛ
  • 12/08/2019

    • Последний раз клуб из юга Тель-Авива играл в еврокубках в сезоне 2017/18. И тогда в розыгрыше Лиги Европы он сперва прошел словацкий «Тренчин» (2:0 и 1:1), но затем был выбит российским «Зенитом» (0:2 и 1:0).

    «Нефтчи»

    «Нефтяники» ничьей в первом поединке этих команд (2:2), прервали свое победное шествие, которое на тот момент состояло из пяти матчей.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Четыре из них пришлись на квалификацию Лиги Европы, где «Нефтчи» сперва в двух встречах разгромил молдавскую «Сперанцу» (6:0 и 3:0).

    А в следующем раунде азербайджанцы испортили еврокубковый дебют тульскому «Арсеналу», дважды обыграв россиян: 1:0 — в гостях и 3:0 — дома.

    Прогноз на «Бней Иегуда» — «Нефтчи» — «Нефтчи»

    Израильтяне в Азербайджане вполне могли рассчитывать на победу в первом матче, но пропустили в самом конце. Теперь, как мы считаем, «Бней Иегуда» не допустит осечки и добудет нужный результат. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ротор
  • Сегодня в 18:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Сабуртало — Арарат-Армения
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Вентспилс
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Рига — ХИК
  • Завтра в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Динамо Тбилиси — Фейеноорд
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Тун
  • Завтра в 19:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Заря — ЦСКА София
  • Завтра в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч БАТЭ — Сараево
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Судува — Маккаби Тель-Авив
  • Завтра в 20:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Футболисты «Ростова»
  • Шомуродов снова на высоте. «Ростов» метит на самые высокие позиции
    • Вчера в 12:57     Юрген Клопп
  • Эксклюзивный Клопп. Про трансферы, чемпионскую гонку и «Ман Сити»
    • 14:10 08/08/2019     Франк Рибери
  • Трансферный дайджест. 6 — 12 августа
    • Вчера в 01:45
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Бней Иегуда» — «Нефтчи». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года. Прогноз на «Бней Иегуда» — «Нефтчи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Неймар и «Барселона» добьются воссоединенияКуда перейдет звездный бразилец? Вчера в 02:260
  • 07:13
    • Касаткина пробилась во второй круг турнира в Цинциннати
  • 21:11
    • Дзюба отказал бы «Спартаку» при наличии предложения
  • 20:47
    • «Манчестер Сити» избежал трансферного бана
    Франк Рибери Футбол Трансферный дайджест. 6 — 12 августаПокинет ли «Барселону» Филиппе Коутиньо, продолжит ли «Барселона» попытки заполучить Неймара и где будет завершать карьеру Рибери — в подборке трансферных новостей последних дней Вчера в 01:450
  • Экспресс дня

  • Как сложится игра в Португалии?
  • 2.78
    •
  • 08:31
    • Кирьяков: После «Порту» бояться «Краснодару» уже нечего
  • 08:15
    • Серена Уильямс снялась с турнира в Цинциннати
  • 08:01
    • Де Росси забил в дебютном матче за «Боку Хуниорс»
    Фрэнк Лэмпард Футбол «МЮ» разгромил «Челси». Пять главных выводовМанкунианцы нанесли «синим» крупное поражение на старте АПЛ 12/08/2019 в 15:580
  • 07:45
    • Матвеев: Победа над «Порту» много значит для наших болельщиков
  • 07:29
    • Дриусси не сыграет с «Ахматом»
  • 19:48
    • «Марсель» разорвал контракт с Рами из-за шоу «Форт Боярд»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие