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    «Шериф» останется без еврокубков?

    АИК — «Шериф». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Шериф
    Прогноз на АИК — «Шериф»
    Фрагмент первого матча
    В четверг, 15 августа, в ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы шведский АИК на своем поле сыграет с молдавским «Шерифом». Начало игры — в 20:00 по мск. Прогноз на АИК — «Шериф».

    АИК

    Команда из Стокгольма начала эту еврокомпанию еще с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, где она не без проблем разобралась с армянским клубом «Арарат-Армения».

    В Ереване шведы уступили со счетом 1:2, но на своей арене смогли взять реванш, обыграв гостей с Кавказа в два мяча — 3:1 и прошли дальше.

    На следующем этапе чемпион Швеции был выбит словенским «Марибором». На выезде АИК проиграл 1:2, дома выиграл в основное время с таким же счетом, но овертайме оппоненты обменялись голами, итог победа 3:2, и вылет в ЛЕ.

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    В противостоянии с «Шерифом» АИК на выезде обыграл оппонента со счетом 2:1, после чего победил и в чемпионате Швеции, продлив т.с. победную серию до четырех игр кряду.

    «Шериф»

    Чемпион Молдавии провально стартовал в этом еврокубковом розыгрыше. На стадии первого отбора ЛЧ он позорно был выбит дебютантом евротурниров грузинским «Сабуртало».

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    Первый поединок, который прошел в Тирасполе, закончился крупным поражение хозяев со счетом 0:3, и даже выездная победа 3:1 не помогла добиться положительного результата.

    На предыдущей стадии Лиги Европы «желто-черные» не без труда прошли албанский «Партизани»: в гостях победили 1:0, а на своем поле сыграли вничью — 1:1.

    Прогноз на АИК — «Шериф»

    Не особо надежно оба коллектива играют в обороне. Шведы пропустили в каждой еврокубковой игре, а молдоване только раз уходили с поля «сухими». Прогнозируем, что и в этом матче будут голы в обе стороны. 0

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    АИК — «Шериф». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года. Прогноз на АИК — «Шериф». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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