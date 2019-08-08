«Партизан» — «Ени Малатьяспор». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Лиги Европы 8 августа 2019 года

В Белграде в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА встретятся «Партизан» и «Ени Малатьяспор». Поединок пройдет на одноименном стадионе и начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Партизан» — «Ени Малатьяспор».

«Партизан»

Сербы находятся в хорошей форме. Им удалось одержать победу в последних четырех матчах, причем во всех случаях команда не пропускала в ответ.

Сезон «Партизан» начал с победы в сербской Суперлиге. Клуб на выезде обыграл «Инджию». Затем было противостояние с «Коннах Куэй» в Лиге Европы — 0:1 на выезде и 3:0 дома. 4 августа коллектив сыграл в чемпионате Сербии с клубом «Мачва» и выиграл 4:0.

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В ЛЕ «черно-белые» имеют неплохую серию. В 9 из 10 последних матчей они были непобедимы.

В целом подопечные Саво Милошевича выглядят очень даже неплохо, ведь они не проигрывали в 7 из 8 поединков нового сезона, если учитывать товарищеские встречи.

«Ени Малатьяспор»

Турецкий клуб тоже стартовал с четвертьфинальной стадии, где встретился с «Олимпией» из Любляны. Уже во первой игре «Ени Малатьяспор» столкнулся с серьезными проблемами, поскольку на своем поле гости пропустили два мяча, сыграв вничью 2:2.

На выезде «абрикосовые» смогли обыграть соперника с минимальным счетом 0:1, благодаря чему им удалось пройти дальше.

В отличие от сербов футболисты «Ени» отыграли всего два официальных матча. Да и в целом после окончания сезона коллектив сыграл только 5 поединков, из которых было выиграно два.

Однозначно подопечным Сергена Ялчина будет очень сложно на выезде. Все-таки в еврокубках «оранжево-желтые» пока что находятся в статусе новичка.

Прогноз

Совершенно справедливо букмекеры отдают предпочтение «Партизану» — 1.91 против 4.30. Коэффициент 3.40 они предлагают на ничейный результат.

Команды еще ни разу не пересекались, так что это будет первая встреча в их истории. И, скорее всего, хозяева смогут начать с победы. Все-таки они сейчас выглядят намного увереннее. Особенно это касается Зорана Тошича и Филипа Стевановича. Последний забил 2 гола в 4 играх.

Ставим на победу «Партизана». Коэффициент составляет 1.91. 0