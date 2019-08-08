ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк ЛэмпардАПЛ 2019-2020. Новые правила и новые лица Кристиан ЭриксенТрансферный дайджест. 30 июля — 5 августа
  • 19:06
    • Берг выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч против «Порту»
  • 18:51
    • «Кристал Пэлас» сделал новое предложение по Федору Чалову
  • 16:23
    • Лукаку все же может оказаться в «Интере»
  • 15:42
    • «Локомотив» хочет купить нападающего молодежной сборной Ирландии
  • 15:14
    • Юрген Клопп: За титул будут бороться как минимум шесть команд
  • 15:01
    • Артем Дзюба — лучший игрок месяца в «Зените»
  • 14:00
    • «Динамо» может подписать 26-летнего танзанийского нападающего «Генка»
    Все новости спорта

    «Партизан» порадует домашнюю публику

    «Партизан» — «Ени Малатьяспор». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Лиги Европы 8 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Партизан» — «Ени Малатьяспор»
    Неманья Милетич
    В Белграде в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА встретятся «Партизан» и «Ени Малатьяспор». Поединок пройдет на одноименном стадионе и начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Партизан» — «Ени Малатьяспор».

    «Партизан»

    Сербы находятся в хорошей форме. Им удалось одержать победу в последних четырех матчах, причем во всех случаях команда не пропускала в ответ.

    Сезон «Партизан» начал с победы в сербской Суперлиге. Клуб на выезде обыграл «Инджию». Затем было противостояние с «Коннах Куэй» в Лиге Европы — 0:1 на выезде и 3:0 дома. 4 августа коллектив сыграл в чемпионате Сербии с клубом «Мачва» и выиграл 4:0.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В ЛЕ «черно-белые» имеют неплохую серию. В 9 из 10 последних матчей они были непобедимы.

    В целом подопечные Саво Милошевича выглядят очень даже неплохо, ведь они не проигрывали в 7 из 8 поединков нового сезона, если учитывать товарищеские встречи.

    «Ени Малатьяспор»

    Турецкий клуб тоже стартовал с четвертьфинальной стадии, где встретился с «Олимпией» из Любляны. Уже во первой игре «Ени Малатьяспор» столкнулся с серьезными проблемами, поскольку на своем поле гости пропустили два мяча, сыграв вничью 2:2.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    На выезде «абрикосовые» смогли обыграть соперника с минимальным счетом 0:1, благодаря чему им удалось пройти дальше.

    В отличие от сербов футболисты «Ени» отыграли всего два официальных матча. Да и в целом после окончания сезона коллектив сыграл только 5 поединков, из которых было выиграно два.

  • АПЛ 2019-2020. Новые правила и новые лица
  • Что нового нас ждет в следующем сезоне английской Премьер-лиги?
  • Вчера

    • Однозначно подопечным Сергена Ялчина будет очень сложно на выезде. Все-таки в еврокубках «оранжево-желтые» пока что находятся в статусе новичка.

    Прогноз

    Совершенно справедливо букмекеры отдают предпочтение «Партизану» — 1.91 против 4.30. Коэффициент 3.40 они предлагают на ничейный результат.

    Команды еще ни разу не пересекались, так что это будет первая встреча в их истории. И, скорее всего, хозяева смогут начать с победы. Все-таки они сейчас выглядят намного увереннее. Особенно это касается Зорана Тошича и Филипа Стевановича. Последний забил 2 гола в 4 играх.

    Ставим на победу «Партизана». Коэффициент составляет 1.91. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Краснодар — Порту
  • Сегодня в 20:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Реал
  • Сегодня в 20:00
    •  3.33
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Олимпиакос
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Селтик
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Базель — ЛАСК
  • Сегодня в 21:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Марибор — Русенборг
  • Сегодня в 21:15
    •  3.30
  • Прогноз на матч Слован — Дандолк
  • Сегодня в 21:15
    •  1.55
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Завтра в 02:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Астана — Валлетта
  • Завтра в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Трабзонспор
  • Завтра в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Пюник — Вулверхэмптон
  • Завтра в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Вентспилс — Витория Гимарайнш
  • Завтра в 19:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тун — Спартак
  • Завтра в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нефтчи — Бней Иегуда
  • Завтра в 20:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Боруссия» одержала убедительную победу
  • «Боруссия» нанесла психологический удар по «Баварии»
    • 17:51 04/08/2019     Пеп Гвардиола
  • Битва тренеров АПЛ. Сульшер и Лэмпард — в роли отстающих
    • 01:55 01/08/2019     Эден Азар
  • Ла Лига или АПЛ: кто потратит больше денег этим летом?
    • 16:16 02/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Партизан» — «Ени Малатьяспор». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Лиги Европы 8 августа 2019 года. Прогноз на «Партизан» — «Ени Малатьяспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
    Тоже интересно
    Гус Тил Футбол Тиль — надежда «Спартака» на выздоровлениеСМИ — о подписании «Спартаком» голландца Гуса Тила Вчера в 11:380
  • 13:45
    • «Зенит» может расторгнуть контракт с Заболотным
  • 15:59
    • «Малага» разорвала контракт с Евгением Селезневым
  • 14:19
    • Карл Дженкинсон перебрался в «Ноттингем Форест»
    Жеребьевка Лиги чемпионов Футбол «Краснодар» ждет запоминающийся выезд, а «Спартак» обязан побеждатьРеакция спортивных СМИ на результаты жеребьевки еврокубков для российских клубов 05/08/2019 в 19:400
  • Экспресс дня

  • Смогут ли «быки» приручить «драконов»?
  • 3.33
    •
  • 12:52
    • «Галатасарай» намерен арендовать хавбека «Челси»
  • 12:38
    • «Зенит» подписал контракт с американским форвардом
  • 12:21
    • Глава «Шальке» отстранен от работы на три месяца
    Пеп Гвардиола Футбол «Ман Сити» и «Ливерпуль» — космос АПЛ. Впереди эпический сезонОсновные итоги минувшего матча за Суперкубок Англии 05/08/2019 в 14:320
  • 10:09
    • «Манчестер Юнайтед» оштрафует Лукаку на внушительную сумму
  • 07:47
    • В пятом туре РПЛ на двух матчах будет использована VAR
  • 10:24
    • ЦСКА нацелился на нападающего «Флуминенсе»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие