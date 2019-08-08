«Сараево» — БАТЭ. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года

В третьем раунде квалификации Лиги Европы «Сараево» 8 августа будет принимать БАТЭ. Матч пройдет на стадионе «Билино Поле». Начало встречи — в 20:45 мск. Прогноз на «Сараево» — БАТЭ.

«Сараево»

В прошлом сезоне «Сараево» стал чемпионом Боснии и Герцеговины и получил возможность стартовать в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.

Однако путь команды в ЛЧ закончился, не успев толком начаться. Уже в первом раунде боснийскому клубу в соперники достался «Селтик». Обе встречи с чемпионом Шотландии завершились для «Сараево» поражениями — 1:3 и 1:2.

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После вылета из ЛЧ команда оказалась сразу в третьем раунде квалификации Лиги Европы, где и сразится с БАТЭ.

Между матчами ЛЧ и ЛЕ «Сараево» провел три матча в рамках чемпионата Боснии и Герцеговины. Со счетом 1:0 был обыгран «Зриньски», затем вничью завершился матч против «Челика», а «Слобода» была разгромлена со счетом 3:0.

БАТЭ

Чемпион Белоруссии БАТЭ также стартовал в еврокубках с первого раунда квалификации Лиги чемпионов и сумел пройти на один раунд больше, чем «Сараево».

На первом этапе БАТЭ удалось пройти польский «Пяст» — после домашней ничьей 1:1 на выезде команда Алексея Баги выиграла со счетом 2:1.

А вот во втором раунде белорусский клуб не сумел преодолеть препятствие в виде «Русенборга». Обыграв норвежцев дома (2:1), БАТЭ затем проиграл на выезде со счетом 0:2.

Чемпионат Белоруссии в самом разгаре и перед стартом в Лиге Европы БАТЭ покуражился в матче против «Торпедо-БелАЗ» — 8:1.

Победная серия команды в национальном первенстве насчитывает девять матчей (из них восемь — победы). В турнирной таблице чемпионата Белоруссии БАТЭ идет вторым, на два очка отставая от брестского «Динамо», но имея игру в запасе.

Прогноз

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям. На победу «Сараево» дается коэффициент 3,03, на ничью — 3,18, а на победу БАТЭ — 2,47.

Наш прогноз на матч — БАТЭ не проиграет и тотал больше 1,5 с коэффициентом 2,00. 0