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    Как БАТЭ начнет свой путь в Лиге Европы?

    «Сараево» — БАТЭ. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на БАТЭ
    Прогноз на «Сараево» — БАТЭ
    Игроки БАТЭ
    В третьем раунде квалификации Лиги Европы «Сараево» 8 августа будет принимать БАТЭ. Матч пройдет на стадионе «Билино Поле». Начало встречи — в 20:45 мск. Прогноз на «Сараево» — БАТЭ.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 08 Августа 2019 года
    Сараево
    • Сараево 20:45 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
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    «Сараево»

    В прошлом сезоне «Сараево» стал чемпионом Боснии и Герцеговины и получил возможность стартовать в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.

    Однако путь команды в ЛЧ закончился, не успев толком начаться. Уже в первом раунде боснийскому клубу в соперники достался «Селтик». Обе встречи с чемпионом Шотландии завершились для «Сараево» поражениями — 1:3 и 1:2.

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    После вылета из ЛЧ команда оказалась сразу в третьем раунде квалификации Лиги Европы, где и сразится с БАТЭ.

    Между матчами ЛЧ и ЛЕ «Сараево» провел три матча в рамках чемпионата Боснии и Герцеговины. Со счетом 1:0 был обыгран «Зриньски», затем вничью завершился матч против «Челика», а «Слобода» была разгромлена со счетом 3:0.

    БАТЭ

    Чемпион Белоруссии БАТЭ также стартовал в еврокубках с первого раунда квалификации Лиги чемпионов и сумел пройти на один раунд больше, чем «Сараево».

    На первом этапе БАТЭ удалось пройти польский «Пяст» — после домашней ничьей 1:1 на выезде команда Алексея Баги выиграла со счетом 2:1.

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    • А вот во втором раунде белорусский клуб не сумел преодолеть препятствие в виде «Русенборга». Обыграв норвежцев дома (2:1), БАТЭ затем проиграл на выезде со счетом 0:2.

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    Чемпионат Белоруссии в самом разгаре и перед стартом в Лиге Европы БАТЭ покуражился в матче против «Торпедо-БелАЗ» — 8:1.

    Победная серия команды в национальном первенстве насчитывает девять матчей (из них восемь — победы). В турнирной таблице чемпионата Белоруссии БАТЭ идет вторым, на два очка отставая от брестского «Динамо», но имея игру в запасе.

    Прогноз

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям. На победу «Сараево» дается коэффициент 3,03, на ничью — 3,18, а на победу БАТЭ — 2,47.

    Наш прогноз на матч — БАТЭ не проиграет и тотал больше 1,5 с коэффициентом 2,00. 0

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    «Сараево» — БАТЭ. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года. Прогноз на «Сараево» — БАТЭ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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