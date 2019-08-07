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    Одержит ли «Реал» вторую победу кряду?

    «Ред Булл Зальцбург» — «Реал». Прогноз (к. 3.1) и ставки на товарищеский матч 7 августа 2019 года

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    Прогноз на «Ред Булл Зальцбург» — «Реал»
    «Реал» посредственно проводит предсезонку
    В среду, 7 августа, в рамках контрольного матча австрийский «Ред Булл Зальцбург» на своем поле примет испанский «Реал». Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на «Ред Булл Зальцбург» — «Реал».

    «Ред Булл Зальцбург»

    По итогам прошлого сезона «Ред Булл Зальцбург» в шестой раз кряду стал чемпионом Австрии. При этом с 2007 года клуб только трижды не сумел завоевать титул сильнейшего в стране.

    В новой кампании команда провела уже три поединка, в каждом из которых была одержана победа. Все началось с кубка, где со счетом 7:1 гости разгромили «Парндорф».

    Первые два тура Бундеслиги принесли победы над одним из принципиальных соперников «Рапидом» (2:0) и «Маттерсбургом» (4:1). Тем не менее, коллектив успевает также проводить и товарищеские встречи, одной из которых будет грядущая игра.

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    «Реал»

    Прошлый сезон у клуба был не из лучших. Только третье место в Примере и кошмар в 1/8 финала против «Аякса» (2:1 и 1:4) — тому подтверждение.

    Теперь коллектив проходит стадию обновления — команда уже потратила на трансферы довольно приличную сумму денег. Это не удивительно, ведь в клуб пришли Эден Азар, Лука Йович, Ферлан Менди и Эдер Милитао.

    Тем не менее, пока «Реал» в полной мере не доказал эффективность затраченных на покупки средств, ведь он проиграл три матча из пяти предсезонных.

    Так, поражения королевскому клубу нанесли «Бавария» (1:3), «Атлетико» (3:7) и «Тоттенхэм» (0:1), а победы одержаны над «Арсеналом» (2:2) в серии пенальти и более слабым в этом ряду «Фенербахче» (5:3).

    Прогноз

    Букмекеры считают гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,13, а ничья — в 5,3.

    Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 3,1. 0

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    «Ред Булл Зальцбург» — «Реал». Прогноз (к. 3.1) и ставки на товарищеский матч 7 августа 2019 года. Прогноз на «Ред Булл Зальцбург» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10
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