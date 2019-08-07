«Истанбул» Башакшехир — «Олимпиакос». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 7 августа 2019 года

В среду, 7 августа, в первом матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов турецкая команда «Истанбул Башакшехир» на своем поле примет греческий «Олимпиакос». Начало встречи — в 20:45 мск. Прогноз на «Истанбул» Башакшехир — «Олимпиакос».

«Истанбул» Башакшехир

«Истанбул Башакшехир» по итогам минувшего чемпионата Турции занял второе место, уступив первому «Галатасараю» всего лишь два очка.

«Оранжевые» долгое время лидировали в турецком первенстве, но не выдержали чемпионской гонки и позволили «золотисто-красным» не только себя догнать, но и перегнать.

После завершения чемпионата Турции (еще в конце мая) подопечные Окана Бурука затем проводили только товарищеские матчи, в которых только раз победили при двух ничьих и двух поражениях.

Как раз в последнем спарринге они встречались с греческим АЕКом, и эта встреча закончилась вничью со счетом 0:0.

В минувшем евросезоне стамбульцы принимали участие в Лиги Европы, где на стадии 3-го отборочного раунда были выбиты английским «Бернли» — 0:0 и 0:1 ОТ.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» также стал серебряным призером в своем внутреннем чемпионате. Пирейцы уступили пять очков ПАОКу.

В отличии от своего предстоящего противника, «легенды» в этом розыгрыше Лиги чемпионов уже успели пройти один квалификационный раунд.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На предыдущей стадии отбора «красно-белые» выбили чешскую «Викторию». В Плзене команды расписали безголевую ничью, а в Греции «Олимпиакос» разгромил своего оппонента со счетом 4:0.

44-кратный чемпион Греции в прошлом евросезоне добрался до 1/16 финала Лиги Европы, где был выбит киевским «Динамо». В Греции команды сыграли 2:2, а в Украине динамовцы победили 1:0.

Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Олимпиакос»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Истанбул Башакшехира» — 2.40, победа «Олимпиакоса» — 3.35, ничья — 3.10.

Прогнозируем, что более опытный еврокубковый боец «Олимпиакос» сможет привезти из Турции приемлемый для себя результат. 0