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    Добудет ли «Сутьеска» первую победу в этой еврокомпании?

    «Сутьеска» — «Линфилд». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы 6 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Сутьеска» — «Линфилд»
    Игрок «Сутьески»
    Черногорская «Сутьеска» в первом матче 3-го раунда отбора Лиги Европы 6 августа на своем поле сыграет с «Линфилдом» из Северной Ирландии. Игра начнется в 21:15 по Москве. Прогноз на «Сутьеска» — «Линфилд».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 06 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.00
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  • 3.40
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    «Сутьеска»

    «Сутьеска» в этом сезоне установила историческое достижение на евроарене, выбив своего первого соперника в еврокубках.

    В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб из Никшича смог пройти братиславский «Слован» из Словакии, одолев его по пенальти. Оба поединка против словаков закончились со счетом 1:1.

    На следующем этапе самого престижного европейского турнира «сине-белые» без шансов дважды проиграли кипрскому АПОЭЛю: 0:1 — дома и 0:3 — на выезде.

    После всех этих матчей «Сутьеска» провела первую встречу в новом чемпионате Черногории, где в гостевом поединке одолела «Младость» со счетом 1:0.

    «Линфилд»

    53-кратный чемпион Северной Ирландии также начинал этот сезон в Лиге чемпионов, но прекратили свое выступление на первом же сопернике. На первой стадии отбора он был выбит норвежским «Русенборгом» (0:2 и 0:4).

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    «Линфилд» за последние семь евросезонов выбивал шесть команд, но более одного раунда северо-ирландская команда не преодолевала.

    Прогноз на «Сутьеска» — «Линфилд»

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Сутьески» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Линфилда» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.40.

    Чемпион Черногории, несмотря даже на то, что он еще в этих еврокубках не побеждал, выглядит предпочтительнее своего предстоящего соперника.

    «Сутьеска» в этой еврокомпании смогла пройти фаворита своей пары, а «Линфилд» с более сильным оппонентам шансов на успех не имел. Прогнозируем, что у хозяев больше шансов на викторию. 0

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    «Сутьеска» — «Линфилд». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы 6 августа 2019 года. Прогноз на «Сутьеска» — «Линфилд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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